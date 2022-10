Il Villaggio della Prevenzione arriva in Piazza della Rinascita a Pescara

PESCARA – Mai frase fu più vicina all’evento, denominato “Villaggio della Prevenzione”, che dal 22 al 23 ottobre 2022 si svolgerà in Piazza della Rinascita a Pescara. La notissima sentenza di Giovenale ben descrive l’iniziativa che vedrà impegnati vari soggetti del mondo istituzionale ed associazioni del terzo settore per testimoniare l’importanza della Prevenzione come miglioramento del benessere generale della cittadinanza. In tale contesto nasce il Progetto di collaborazione fra l’Associazione “Essere Oltre” di Pescara, ispirata alla lotta contro le malattie neurologiche e degenerative, e l’Istituto “Di Marzio-Michetti” di Pescara, che presenta, nella sua offerta formativa, anche il percorso socio-sanitario. Un connubio di forza che presenterà, per la prima volta sulla scena di Pescara, un nuovo modo di erogare servizi di informazione/conoscenza su un sano e corretto stile di vita, indispensabile quali prevenzione per la salute.

Le attività che saranno presentate nel Progetto spaziano dall’orientamento scolastico verso le professioni sanitarie, per le quali l’’Istituto Di Marzio-Michetti di Pescara rappresenta un noto e valido punto di erogazione, alle mille iniziative promosse dall’Associazione “Essere Oltre” di Pescara, che offre sportello di ascolto e sostegno oltre ad eventi di formazione/informazione sul benessere e la prevenzione. Chi si avvicinerà allo stand, frutto della collaborazione fra scuola e associazione no profit, potrà conoscere il clou del progetto: l’attività proposta si fonda su sinergie importanti poiché consente all’istituto Di Marzio-Michetti, che ha nelle sua offerta formativa anche l’indirizzo socio-sanitario, di implementare la propria offerta formativa mediante la realizzazione di un’attività di orientamento e di partecipazione alla vita culturale del territorio. In tale azione sono previste ampie zone di inclusione per studenti con bisogni educativi speciali, nonché implementazioni per azioni didattiche di Cittadinanza e Costituzione.

La collaborazione fra la Scuola e l’Associazione “Essere Oltre” verrà nei prossimi mesi implementata grazie ad una importante ed originale maratona di idee, denominata “Ideathon”. Questa simpatica competizione coinvolgerà piccoli gruppi di studenti dell’Istituto Di Marzio-Michetti e delle Scuole Medie del territorio (da 3 a 5 partecipanti) attraverso l’attivazione di un percorso di coprogettazione per trovare nuove risposte al quesito dell’evento: come diffondere fra la cittadinanza il concetto di prevenzione= benessere? Partiamo dalla definizione dell’iniziativa. Cosa è l’Ideathon e come si svolgerà?

L’etimologia della parola composta deriva da “idea” + “marathon”, maratona, ed è sostanzialmente una competizione di idee fra gruppi di studenti, da n.3 a n.5 massimo, che devono ideare progetti concreti per conseguire il miglior risultato per diffondere fra la cittadinanza il concetto di prevenzione=benessere. Il tutto si svolgerà in un tempo massimo definito e con l’utilizzo libero di tecniche espressive. I progetti che ciascun gruppo proporrà verranno poi esposti al pubblico degli spettatori dal relatore scelto da ciascun team.

Secondo quindi il giudizio di una giuria tecnica e una giuria popolare, i Progetti vincitori saranno premiati. L’ originale e validissima iniziativa che nasce dalla collaborazione tra l’Istituto “Di Marzio-Michetti” e l’Associazione Essere Oltre, si svolgerà presso l’Aula Magna dello storico Istituto e sarà rivolta ad accogliere le scuole medie del territorio con il duplice obiettivo: far conoscere l’offerta formativa della scuola ospitante e orientare i piccoli alunni della scuola media verso il benessere e la vita sana attraverso la Prevenzione. Sicuramente sarà una nuova pagina che si apre. Una singolare ma affascinante sinergia fra una scuola ed un’associazione rappresenterà un modo nuovo ed innovativo di declinare il concetto che “il risultato è maggiore della somma delle sue parti”.