Help Center, stazione di Pescara: boom di interventi nel 2018

Presentato oggi a Firenze il Rapporto ONDS 2018. Sono 34.817 gli interventi di assistenza effettuati lo scorso anno

PESCARA – Nel 2018 sono stati 34.817 gli interventi di assistenza effettuati dall’Help Center di Pescara Centrale. Tra questi 20.209 sono stati a bassa soglia (distribuzione di pasti e beni di prima necessità) mentre 14.608 sono stati di orientamento sociale, ovvero servizi di segretariato sociale, accoglienza, offerta di posti letto e orientamento igienico sanitario o nella ricerca di lavoro. I servizi di assistenza hanno interessato un totale di 673 utenti: il 76% già fruitori dell’Help Center e il 24% nuovi. In particolare, il 33% sono uomini, 31% donne e 29% transessuali. Per quanto riguarda invece la nazionalità, il 35% degli utenti è composto da cittadini italiani, il 35% da comunitari e il 30% da extracomunitari.

HELP CENTER ITALIA

Nel 2018 sono stati circa 450mila gli interventi di assistenza a persone in difficoltà realizzati dai 18 Help Center presenti nelle stazioni ferroviarie italiane. É quanto emerge dal Rapporto 2018 dell’Osservatorio della Solidarietà nelle Stazioni Italiane (ONDS) illustrato oggi nell’Help Center della stazione Firenze Santa Maria Novella. Il rapporto ONDS 2018, patrocinato dell’ANCI, è stato illustrato da Alessandro Radicchi Direttore dell’Osservatorio.

Nel 2018 agli Help Center della rete ONDS si sono rivolte 20.919 persone, di cui solo il 34% già intercettate dai Centri anche nell’anno precedente. I cittadini italiani sono stati 4.092, circa il 20% sul totale (-8% rispetto al 2017). Il numero maggiore di persone in stato di necessità che ha chiesto assistenza agli Help Center è rappresentato dagli stranieri: nel 2018 sono stati 16.410 (80% del totale). Di questi 2.007 cittadini comunitari (9,8%) e 14.403 extracomunitari (70,3%, in calo rispetto all’anno precedente, ma in crescita a livello percentuale del 3,5%). Gli uomini restano la maggioranza, anche se in lieve calo: 16.868 (81,4% degli utenti, nel 2017 erano l’84%); le donne 3.645 (17,6%) e 206 le persone transgender.

Il 79% degli interventi di assistenza sono stati a “bassa soglia” (distribuzione di pasti e beni di prima necessità); il restante 21% servizi di segretariato sociale, accoglienza, offerta di posti letto e orientamento igienico sanitario o nella ricerca di lavoro.

Ad oggi gli Help Center sono presenti nelle stazioni di Bari Centrale, Bologna Centrale, Brescia, Catania Centrale, Chivasso, Firenze Santa Maria Novella, Foggia, Genova Cornigliano, Melfi, Messina Centrale, Milano Centrale, Napoli Centrale, Pescara Centrale, Pisa San Rossore, Reggio Calabria Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova e Trieste. Prossimamente saranno aperti gli Help Center di Cagliari e di Grosseto.