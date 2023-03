“Harriet”, il film di Kasi Lemmons al Kursaal di Giulianova

Secondo appuntamento, domani, 14 marzo, con la rassegna cinematografica “Marzo d’Essai”. Su richiesta dell’utenza, le proiezioni in calendario inizieranno, a partire da domani, alle 21.30.

GIULIANOVA – “Harriet” è il secondo titolo della rassegna cinematografica “Marzo d’Essai”, in programma per domani, al Kursaal. Su richiesta dell’ utenza, la proiezione inizierà alle 21.30. Lo stesso orario sarà osservato per i restanti film in calendario.

Diretto da Kasi Lemmons, il film – 2 candidature all’ Oscar, 2 al Golden Globes – racconta la vita dell’attivista di colore Harriet Tubman. Fu lei, nell’ America della Seconda metà dell’Ottocento, a condurre circa 300 persone negli Stati del Nord del Paese, liberandole dalla schiavitù. Compì 19 spedizioni di salvataggio, andate a segno grazie a geniali travestimenti, nascondigli e messaggi segreti criptati dentro canti spiritual. Analfabeta, e con il revolver sempre a portata di mano, Harriet Tubman, ricordata anche come “Mosè” del suo popolo, fu una temeraria paladina dei diritti civili, delle libertà personali e del suffragio femminile. “Harriet”è un film audace, avvincente, ricco di tensione e colpi di scena.

Prenotazione possibile ma non obbligatoria su https://www.ideasuoni.com/arena-giulianova-marzo-d-essai.html?idArena=14