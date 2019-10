Halloween 2019: i principali eventi in Abruzzo

Travestimenti da brivido, zucche, dolcetti, maschere, eventi a tema. Gli appuntamenti previsti per Halloween 2019 in tutta la Regione



Manca ormai poco alla serata più paurosa e spassosa dell’anno: Halloween. Il nome completo è All Hallows’ Eve che tradotto significa “Notte di tutti gli spiriti sacri”, cioè vigilia di Ognissanti; infatti cade ogni anno il 31 ottobre. Contrariamente a quanti molti pensano, non si tratta di una festa americana ma le sue radici affondano nelle tradizioni europee. C’è chi ne rintraccia le origini nella festa romana dedicata a Pomona, dea dei frutti e dei semi e chi la collega a quella celtica di Samhain, che celebrava il passaggio dalla stagione dei raccolti all’inverno; era la notte in cui le anime dei morti tornavano sulla terra in compagnia di streghe, demoni e fantasmi.

In passato in Italia esistevano diverse tradizioni riguardanti le celebrazioni di questa festa. In Abruzzo, per esempio, si bussava alle porte per chiedere offerte placare i defunti. Oggi le celebrazioni si sono uniformate e la ricorrenza ha assunto un significato prevalentemente commerciale. Feste, travestimenti da brivido, zucche, truccabimbi, caramelle, mascherine, dolcetto o scherzetto, eventi a tema. Ai giorni nostri Halloween ha finito per essere soprattutto questo.

In tutta la Regione sono tanti gli appuntamenti in agenda. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia di Pescara

A Serramonacesca si rinnova il tradizionale appuntamento con “L’aneme delle morte”. A Montesilvano Marina quarta edizione di Zombieland Halloween Festival. Dalle 17.30 al Centro Commerciale Porto Allegro a Montesilvano, musica, balli e divertimento per festeggiare tutti insieme la notte più paurosa dell’anno. Dalle ore 18.30 gara di scultura delle zucche al Cantiere, aperta a appassionati, artisti o principianti. Feste a tema da Chupa La Chupiteria, al Groove, allo Scumm.

Veniamo agli appuntamenti musicali. Al MamiWata a Pescara arrivano i 99 Cosse, gruppo comico abruzzese, nonché band specializzata nei remake in chiave umoristico-dialettale delle più note canzoni e nei doppiaggi di pubblicità e spezzoni di film. Al Temple Bar tributo ai Doors, al Loft 128 di Spoltore i grandi successi della musica italiana cantati e suonati da i Taglia ’90. Si canta al Babilonia; si balla al Megà, al Club Zero 11, al Natura, al Quattro Vele, da Vini e Oli, al Nettuno.

Provincia di Chieti

Terza edizione dell’Halloween Trek Night, che quest’anno porterà ad ammirare l’affascinante e misteriosa grotta Sant’Angelo di Palombaro e terminerà con una cena a base di “Vrache di mulo” e prodotti tipici.

Animazione, balli di gruppo, sfilate, racconto fantastici e molto altro al Centro Commerciale Centauro; Horror Park in piazza Sant’Alfonso a Francavilla al Mare con gonfiabili e animazione; zucchero filato e trucchi in Corso Bandiera a Lanciano. Sempre a Lanciano feste a tema anche presso la Birreria La Porta e il Bla Bal Bar mentre al Tamarillo Brillo i Quinto Elemento riproporranno i successi dei Litfiba; si gioca al Cervellone quiz alla Pizzeria Insieme.

Al Siren’s Corner di Francavilla al mare, in un ambiente trasformato e pieno di mostri e fantasmi, karaoke e animazione con Francesco Messina, al Cafe Racer di Chieti si aspetterà Halloween in compagnia delle canzioni di tutti i tempi- A Rammstag – Rammstein Tribute Show allo Stammtisch Tavern. Halloween Party anche al St Vincent Pub a Vacri e da Schiavone and co a San Giovanni Teatino. Si balla latino al Movida di San Salvo

Provincia de L’Aquila

Partiamo subito con gli appuntamenti nel capoluogo. Halloween Parade, sfilata in maschera lungo le vie del centro, Halloween Party, IT – Horror House, alla Villa Comunale. Cena con delitto “Un giorno senza alba”all’Enoteca Quattro Quarti; Halloween Party da CaseMatte. Feste a tema al San Silvestro Irish Pub, alla Locanda del Puledro impennato, al Bar Gran Sasso, all’Osteria La Casereccia da Noemi. Al Centro Ippico Aterno pomeriggio fra pony satanici, cavalli zombie, zucche malefiche e e tante tante streghe. Si balla al Bambola, al Bliss e al Moonvillage al 910.

Ad Avezzano Halloween Night a Il vicoletto e al Simposio. A Sulmona Hallo-Wine arà la notte di Halloween targata Spazio Pingue, dove si degusteranno piatti autunnali e si celebrerà il vino in ogni sua forma. A Santo Stefano di Sessanio seconda edizione de La festa delle lumere con, tra le varie cose, una cena a tema e uno spettacolo itinerante in cui verranno raccontate in diversi modi le origini di questo giorno, del perché si festeggiava, del perché ancora si festeggia.

Provincia di Teramo

Per i più piccoli, nel pomeriggio, trucca Monsters, balli, giochi, sculture di palloncini e dolcetti al Centro Commerciale Val Vibrata; percorso del brivido a Giocolandia a Giulianova; Halloween Party da Fiestamania a Teramo, in Fortezza a Civitella del Tronto, da Edo’ s Drink a Tortoreto. Feste di Halloween a Canzano, Collevecchio e al Castello di Sant’Omero.

Serate a tema al’Hotel Villa Luigi a Martinsicuro, al Sound a Teramo, al Dermot a Sant’Egidio alla Vibrata. Si balla a Mosciano Sant’Angelo al Pin Up, a Montorio al Vomano al Tranqi Pub, al Decibel a Civitella del Tronto; tango a La Vineria a Teramo.