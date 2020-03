Hallo! I’m Jacket!: a Sulmona in scena il gioco del nulla

Il gioco del nulla, uno spettacolo fortemente ironico, andrà in scena al Teatro Caniglia venerdì 6 marzo alle ore 21

SULMONA (AQ) – Per la Rassegna di Teatro Emergente inserita in abbonamento, venerdì 6 marzo alle ore 21 al Teatro Maria Caniglia di Sulmona sarà in scena Hallo! I’m Jacket! Il gioco del nulla, uno spettacolo fortemente ironico, inserito nella Selezione Visionari Kilowatt Festival 2017, con Federico Dimitri e Francesco Manenti prodotto da Compagnia Dimitri/Canessa e Associazione Sosta Palmizi.

Immersi fino al collo in una realtà che sembra dare sempre più credito a ciò che semplicemente è di tendenza, ci “facciamo beffa” di questo nostro mondo contemporaneo, costantemente assillato dall’idea di essere produttivo, seduttivo, interessante, alternativo, figo, indipendentemente da quali siano i contenuti e i saperi. L’amarezza lascia però spazio totale alla buffoneria, alla presa in giro, all’ironia surreale. In questo mondo così caricaturizzato, qual è il rapporto dell’artista con la creazione? In Hallo! I’m jacket! tutto viene estremizzato: la performance artistica è metaforicamente tradotta con la prestazione sportiva. Il performer, un atleta che, sul palco, sventola con convinzione la bandiera bianca della mancanza totale di contenuti. Sul volto, lo smagliante sorriso dell’idiozia. Il teatro, è paradossalmente trasformato nello stadio che accoglie all’attesissimo “campionato mondiale della performance”. I due performer, i due buffoni, i due clown di questo spettacolo lottano, gareggiano, danzano, sudano… per nulla! Solo per piacervi, per farvi divertire. La ridicola caricatura di un mondo zoppo, ma che corre trafelato verso il successo, un successo qualsiasi. Un mondo paradossalmente svuotato di senso e di contenuto, di amore e di poesia.

“Lo spettacolo rappresenta una critica del sistema-teatro e, più in generale, del mondo contemporaneo, culturale e non, e in questo senso è fortissimo il rimando alla televisione, ad esempio nel ritmo con cui è frammentato lo spettacolo, in tanti micro-sketch. Centrale è la figura di Jacket, che un po’ è una sorta di Grande Fratello orwelliano che però è anche una parte di ognuno di noi, tanto che alla fine dello spettacolo è proprio uno degli attori a rivelarsi nel ruolo di Jacket. In realtà, tutto lo spettacolo è fatto per arrivare proprio lì, a quel momento in cui si svela la miseria di ognuno di noi. Per paradosso, però, questo rappresenta anche l’unico momento autenticamente poetico dello spettacolo. Ed è da lì, da questo ritorno alla poesia, che ripartiremo nella nostra prossima produzione”. Federico Dimitri ed Elisa Canessa

Botteghino

Teatro Maria Caniglia, Via Antonio de Nino, 30 – Sulmona

Orari apertura mercoledì e venerdì 10:30-12:30/ 16:00-18:00

Tel. 0864 52224