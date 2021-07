Guido Di Favio confermato alla guida del Castelnuovo Vomano

CASTELNUOVO VOMANO – Il Castelnuovo Vomano comunica che, anche per la prossima stagione, la guida tecnica della prima squadra sarà affidata a mister Guido Di Fabio. L’esperto allenatore quindi, dopo la grande vittoria del campionato di Eccellenza e un campionato tra le protagoniste alla prima esperienza del club neroverde in serie D, sarà quindi per la terza stagione alla guida del Castelnuovo Vomano.

“La conferma di Guido Di Fabio è la miglior scelta che potevamo fare per il ruolo di allenatore – commenta il Presidente Giancarlo Di Flaviano – in questi due anni con noi ha dimostrato ulteriormente il suo già noto valore e siamo sicuri che, anche nel prossimo campionato, ci saprà condurre al meglio verso nuovi importanti traguardi”.

La società annuncerà nei prossimi giorni anche il nome del nuovo Direttore Sportivo, per poi procedere alla costruzione della rosa per il campionato di serie D che inizierà il prossimo 19 settembre.