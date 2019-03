INPS, Guglielmo Loy a L’Aquila per un incontro

L’AQUILA – Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS, Dott. Guglielmo Loy, è stato lo scorso 29 marzo 2019, in Abruzzo per un incontro a L’Aquila con il Comitato regionale, la Direzione regionale dell’Istituto ed i Sindacati dei pensionati abruzzesi. Nel corso della riunione, alla quale sono stati presenti il Presidente del Comitato regionale, Dott. Gino Pantalone, e il Direttore regionale, Dott.ssa Valeria Vittimberga, sono stati approfonditi e condivisi, con i rappresentanti del Comitato regionale ed i Responsabili dei Sindacati regionali dei pensionati, i temi attuali di maggiore rilevanza sociale che interessano il sistema previdenziale e le maggiori criticità che si rilevano nei rapporti fra i pensionati e l’Istituto.

Dopo un’approfondita analisi dei dati tecnici, particolarmente per quanto riguarda aspetti inerenti l’invalidità civile, il Presidente Loy ha recepito le istanze rappresentate, auspicando l’adozione di misure organizzative che amplino le possibilità di momenti di confronto fra le rappresentanze interne all’Istituto.

In dettaglio, il Presidente Loy si è particolarmente soffermato sulle prospettive che riguardano i temi di attuale interesse per l’INPS e, in particolare, sull’aumento di personale, sui futuri investimenti in tecnologia, sulla necessaria e capillare comunicazione con i cittadini, sull’accesso ai dati, tematiche che oltremodo troveranno un adeguato approfondimento nella imminente stagione della rendicontazione sociale, in cui sono impegnati il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e tutte le strutture regionali dell’Istituto.