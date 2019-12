Guerilla Crew Music Festa Xmas Edition oggi a Montesilvano

MONTESILVANO – Giovedi 26 Dicembre ore 19.00 Guerilla Crew Music Fest Xmas Edition al Pala Tenda di Piazza Muzii (Vicino palazzo baldoni) con il patrocinio del Comune di Montesilvano presenta: Mambolosco e Smoothies Open act con Lil Venna, Hard Rich, Dj Mc e Lozzy. In collaborazione con Euphoria Staff, Fusion Staff, ingresso gratuito.

Per info vip ticket, gold ticket, etc. 3382710135

MAMBOLOSCO

MamboLosco, pseudonimo di William Miller Hickman III, è un rapper italiano, originario di Vicenza. Nato da padre statunitense (militare dell’esercito USA) e madre italiana, è membro del collettivo della Sugo Gang. Mambolosco ha iniziato la sua carriera postando video su YouTube (tra gli altri “Mama I did It Again”, in collaborazione con Luscià e “Come se fosse normale” realizzato con Nashley). Nel 2017 pubblica i primi singoli, tra cui “Cristiano Romambo parte 1” realizzato con Lama, “Mille Giri” in collaborazione con Lil Lagio e “Guarda Come Flexo” che riscuote il maggiore successo. Nello stesso anno entra a far parte dell’etichetta Triplosette Entertainment e inizia ad affermarsi nella nuova scena.