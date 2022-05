Guardiagrele, tutto pronto per la Notturna del Campanile

Il 28 maggio a Guardiagrele la settima edizione della Notturna, la prima della stagione podistica abruzzese 2022

GUARDIAGRELE – Tutti gli sforzi della Progetto Running sono protesi per la messa in cantiere della Notturna Città di Guardiagrele che animerà l’intero pomeriggio e la serata del 28 maggio nel borgo ai piedi della Maiella. Il programma giornaliero prevede il ritrovo in Piazza San Francesco alle 17:30, l’inizio delle batterie giovanili alle 18:00 e lo start della gara competitva alle 19:00, senza lasciare nulla al caso e per puntare al successo pieno della manifestazione che apre il periodo delle notturne podistiche in Abruzzo.

Un circuito di 3 chilometri da ripetersi tre volte, impegnativo ma non troppo, da affrontare di slancio e soprattutto con tanto divertimento. Franco Giurastante, presidente della Progetto Running: “Sicuramente l’aspettativa maggiore è di poter raggiungere i numeri pre pandemi, ovvero sui duecento competitivi e oltre cinquanta ragazzi, ma quello veramente importante è che tutti i partecipanti rimangano soddisfatti dell’evento. Ovviamente puntiamo a non avere intoppi nell’organizzazione. Sul pettorale è riportato un QR code dove chiunque può collegarsi e fare una piccola donazione alla rete del dono per l’Associazione Italiana leucemie-Linfomi e Mieloma. Un ringraziamento all’amministrazione comunale di Guardiagrele e ai nostri partner Cantine Colle Moro, Eurospin, Pureo, Quadrifoglio, Apicoltura De Sanctis, Ristorante Fuori Comune, Rabottini Cicli Sport, Lullo e Caseificio Majelletta”.

Domenica 29 maggio il tempo di rifiatare per l’attivissimo staff della Progetto Running e mettersi all’opera per il Trofeo Comune di Poggiofiorito in collaborazione con la Pro loco e la Federcaccia di Poggiofiorito. Alle 15:30 si aprono le danze con il percorso agonistico di 4250 metri da compiere due volte per concorrere alle premiazioni per i primi tre di ogni categoria. Prevista anche una passeggiata non competitiva su un solo giro del circuito agonistico e anche gare per bambini e ragazzi fino a 15 anni con medaglia ricordo.