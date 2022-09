Guardiagrele, una mostra per non dimenticare le suore francescane

GUARDIAGRELE – Le stanze in cui si svolge attualmente la mostra dell’artigianato artistico abruzzese, fino al 2002, hanno ospitato le suore francescane di Gesù bambino. Nel palazzo dell’Artigianato di via Roma a Guardiagrele, allora istituto San Giuseppe, per 118 anni si è svolta la vita di tanti bambini guardiesi che frequentavano l’asilo e la scuola elementare paritaria gestita dalle missionarie francescane. Nella cappellina e nel salone, si svolgevano anche gli incontri dei gruppi parrocchiali giovanili della chiesa di Santa Maria Maggiore.

Storie, ricordi, documenti, flash di momenti indimenticabili, chiusi magari in qualche cassetto, che l’Ente mostra chiede di rispolverare per poterne fare una mostra. La caccia al tesoro è rivolta ai guardiesi, e non solo, che in quei decenni hanno varcato, almeno una volta, l’ingresso dell’imponente palazzo in cui il tempo era scandito dalla preghiera, dalla campanella e dal profumo che proveniva dalla mensa.

La rassegna si svolgerà dal 14 al 23 ottobre prossimo, nella sala “Rocco Di Giuseppe” del palazzo dell’Artigianato.