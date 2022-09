SULMONA – Alessia Pignatelli a seguito della sua ottima crescita interdisciplinare, ha preso in carico un’intera collana editoriale di medicina realizzando la prima dispensa con il suo quadro “L’incontro” per accompagnare i laureandi della Bocconi di Milano in un percorso formativo, offrendogli una particolare chiave artistica sulle attività settoriali da loro prescelte. Mediante la sua scrupolosa analisi è riuscita ad attribuire ad ogni libro un suo quadro, stilandone un percorso filosofico che vi è riportato all’interno dei sette volumi insieme alla sua biografia.

Inoltre, ha realizzato le grafiche delle copertine con i suoi quadri intitolati: “L’incontro, L’unione, Il flusso della cultura, Il germoglio della consapevolezza, Sorgente di luce, Il bagliore della speranza e Voglia d’evoluzione”, esprimendo gratitudine verso l’editore che, apprezzando le dinamiche lavorative dell’artista, le ha affidato un progetto di elevata caratura intellettuale. “Voglia d’evoluzione” uno dei sette quadri di copertina, riassume proprio il senso temporale dell’apprendimento, così come anche il quadro “Sorgente di luce” di cui riportiamo un breve estratto scritto da Alessia Pignatelli: “Il dipinto ‘Sorgente di luce’ incentrando il pregio della rivelazione, accresce lo sviluppo coscienziale”.