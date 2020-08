Guardiagrele, lotta alla plastica: le misure adottare dal Comune

Impianti di microfiltrazione e borraccette per i dipendenti del Comune e gli alunni delle Scuole elementari e medie in collaborazione con Happy Water

GUARDIAGRELE – “Guardiagrele mette in atto la strategia Plastic-free dotando Municipio e scuole di impianti per acqua microfiltrata e borraccette in alluminio” – spiega l’assessore all’ambiente e all’innovazione Piergiorgio Della Pelle: “Dopo una interruzione forzata dovuta al Covid, abbiamo finalmente posto in essere la strategia plastic free nel nostro Comune in una maniera sicuramente differente e più completa rispetto ad altre iniziative simili. Infatti, in aggiunta alla consegna delle borraccette in alluminio per tutti i dipendenti comunali e, a settembre, a tutti gli alunni delle scuole elementari e medie, per disincentivare il consumo di bevande in platica, sono stati installati nei locali del Municipio nelle scuole erogatori di acqua microfiltrata e debatterizzata. Questa disponibilità offre così la possibilità di disporre di acqua a KM0 senza dover far ricorso (come spesso accade) all’acqua in bottiglia per riempire le borracce, venendo così meno il presupposto della nostra azione volta alla eliminazione della plastica. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità della nostra concittadina Donatella Capuzzi, amministratore di Happy Water srl, società che ha realizzato e sponsorizzato l’azione, rendendo così possibile la fornitura di borracce per tutti i dipendenti comunali e per gli studenti di Guardiagrele. In questa direzione abbiamo raccolto anche la sensibilità di Ecolan, nella persona del Presidente Massimo Ranieri, che ha condiviso questa idea volta alla sensibilizzazione della riduzione dell’utilizzo della plastica nell’ambito di un contesto nazionale ed europeo”.

Durante la giornata di consegna delle borracce voluta dall’amministrazione comunale con il Sindaco Simone Dal Pozzo, presente anche Donatella Capuzzi, è stata ribadita l’importanza e il valore della promozione di questa azione: “L’animo verde di Guardiagrele – osserva il sindaco – è scritto nella nostra storia, siamo ai piedi della Maiella e siamo circondati da natura incontaminata e questa iniziativa continua a completare un percorso avviato in questi anni che ha portato la differenziata a oltre l’80%, ha visto aumentare i servizi ambientali per i cittadini, ci ha dotati di un nuovo Centro di raccolta comunale e, oltre a molto altro, ci ha portati a ottenere per la prima volta un finanziamento pari a 2.000.000 di euro per la bonifica-messa in sicurezza delle ex discariche di Colle Barone-Brugniti, abbandonate da quarant’anni”.

“Siamo felici di aver potuto condividere con il comune di Guardiagrele il punto cardine della nostra mission aziendale: il plastic free – spiega Donatella Capuzzi, a.d. di Happy Water – Ai più piccoli abbiamo dedicato il progetto school, così da impartire i principi fondamentali del rispetto dell’ambiente sin dalla giovane età; abbiamo poi esteso il progetto anche agli uffici comunali. Mentre con la comunità cittadina avevamo già avviato e consolidato il progetto con le Case dell’acqua, ormai ampiamente utilizzate nel territorio guardiese. La nostra acqua – conclude Capuzzi – è un bene prezioso e di qualità altissima, è fondamentale tutelarla e prenderne tutti i benefici. Ringrazio il Sindaco Dal Pozzo, l’Assessore Della Pelle e tutta l’amministratore comunale per aver sposato appieno la nostra iniziativa”.

“L’amministrazione ribadisce l’importanza della eliminazione della plastica dagli Uffici comunali e dagli edifici scolastici – conclude Della Pelle – In questa maniera i lavoratori negli uffici pubblici e i ragazzi nelle scuole, oltre ad essere così messi nelle condizioni di poter rispettare l’ambiente, lanceranno con l’utilizzo di tali dispositivi un messaggio di sensibilizzazione alla riduzione della plastica a tutti coloro che frequentano questi luoghi: concittadini, famiglie, etc. Finalmente questo messaggio a Guardiagrele è realtà e raccoglie un’intenzione che è nostra e di molti che hanno espresso vicinanza e condivisione a questa azione per una Guardiagrele green e smart”.