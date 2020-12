Guardiagrele, iniziativa di solitarietà da Happy Water per le famiglie

Saranno consegnate ai Comuni, in cui sono presenti le casette dell’acqua, schede prepagate destinate alle famiglie in difficoltà, 80 per 1 anno

GUARDIAGRELE – Happy Water srl – società di Guardiagrele (CH) Gruppo Italbedis, specializzata in sistemi di microfiltrazione e depurazione di acqua – lancia la sua iniziativa di solidarietà per aiutare le famiglie che stanno vivendo un periodo di difficoltà. Per Natale consegnerà, infatti, 80 schede prepagate (con un credito che permette l’erogazione gratuita di acqua per l’anno 2021) ai Comuni in cui sono installate le casette dell’acqua dell’azienda.

L’iniziativa riguarda: Guardiagrele, Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina, Ortona, Giulianova, Citta sant’angelo, Pineto, Casalincontrada, Orsogna, Gissi, Scerni, Pollutri, Casoli, Villa Santa Maria, Bomba, Celano, Paglieta, Santa Maria Imbaro, Morro d’Oro.

“Ci troviamo a vivere un momento delicatissimo e molto difficile. La pandemia dovuta al Covid-19, oltre che al livello sanitario, sta avendo ripercussioni gravi anche sull’economia – spiega Donatella Capuzzi, amministratore delegato di Happy Water – Per questo vogliamo essere vicini alle famiglie più toccate da questa crisi, offrendo loro gratuitamente un nostro servizio attivo in diversi comuni abruzzesi”.