Guardiagrele, incontro pubblico su edilizia scolastica e sicurezza

GUARDIAGRELE – Ieri, martedì 28 luglio, incontro pubblico a piazza Santa Maria Maggiore (ore 18:30), con l’obiettivo di informare la cittadinanza su come l’amministrazione comunale si sta muovendo per garantire l’avvio del nuovo anno scolastico.

“La riapertura della scuola a settembre – spiega il sindaco Simone Dal Pozzo – è uno degli argomenti centrali di questa fase nella quale sono coinvolte diverse Istituzioni: Governo, Comune, Ufficio Scolastico e Scuola. Il messaggio che vogliamo dare è che, per quel che compete al comune, siamo pronti per ripartire e ad attenerci a tutte le direttive che, in questo momento di emergenza, sono state emanate o sono in corso di studio. In queste settimane abbiamo dialogato con le istituzioni scolastiche cittadine per elaborare soluzioni condivise sia per la funzionalità scolastica rispetto al cronoprogramma dei lavori, sia per la ripartenza delle attività nella fase di convivenza con il Covid-19.

Ad esempio, possiamo dire che il distanziamento all’interno delle aule non è un problema, dal momento che le indicazioni fornite dalle nostre scuole sono già in fase di recepimento e conseguente attuazione. Anche il trasporto scolastico e i scuolabus fanno parte di un tema oggetto di grande attenzione: non ci sono ancora direttive, ma siamo in continuo contatto con la ditta che eroga il servizio e pronti ad attenerci strettamente alle nuove norme non appena emanate.

L’incontro pubblico, è stato il momento per illustrare alla cittadinanza lo stato attuale sul grande tema dell’edilizia scolastica: abbiamo parlato dei lavori in corso, entrando anche nel merito dei progetti che daranno alla città spazi più ampi, oltre che sicuri e moderni per i nostri bambini”.