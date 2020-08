Guardiagrele, illuminazione pubblica: partono i lavori di riqualificazione

Più efficienza e più risparmio con moderni corpi illuminanti per una riqualificazione ambientale e tecnologica con una rete telegestita

GUARDIAGRELE – Guardiagrele va verso il totale rinnovo della rete della illuminazione pubblica comunale con una maggiore resa: più efficienza e più risparmio.

Come spiega l’assessore all’ambiente e all’innovazione Piergiorgio Della Pelle: “Abbiamo firmato il contratto che prevede la sostituzione di tutte le lampade della rete della pubblica illuminazione di Guardiagrele con moderni corpi illuminanti, conformi alle norme, l’ampliamento della rete in alcuni tratti che ne sono sprovvisti e la sostituzione in centro storico dei bracci esistenti in altri nuovi e realizzato in artigianato artistico con ferro battuto. I lavori inizieranno mercoledì 26 agostoe coinvolgeranno progressivamente tutta la Città”.

Mentre si stanno definendo gli ultimissimi passaggi relativi all’inizio lavori, spiega il Sindaco Simone Dal Pozzo: “Nei prossimi giorni ci incontreremo per parlare di questo importante progetto che cambierà la città in ogni suo angolo migliorando luminosità, sicurezza e decoro. La Ceie Power Spa che si è aggiudicata l’appalto bandito sulla base della sua proposta tecnica: parliamo di una impresa locale, qualificata, da 50 anni leader nel settore e pronta a dare il massimo, come sempre, per trasformare la nostra città”.

Il rifacimento totale della rete della pubblica illuminazione di Guardiagrele raggiunge così gli obiettivi stabiliti dal programma della Unione Europea “Europa 20 20 20”, circa la riduzioni delle emissioni di CO2, l’aumento dell’efficienza energetica e la produzione a fonti rinnovabili, contrastando anche l’inquinamento luminoso.

Conclude l’assessore Della Pelle: “Oltre ad essere obbligati per legge regionale all’efficientamento, questa azione ci porterà a una riqualificazione anche in termini tecnologici e non solo ambientali. Oltre alla installazione di apparecchi di illuminazione di ultima generazione, la rete sarà telegestita con un sistema punto punto Philips City Touch, predisposto per i servizi Smart City, e con il quale si potranno controllare il corretto funzionamento delle lampade, regolare il flusso e anticipare esigenze manutentive. In questo modo i cittadini non dovranno più segnalare disservizi o malfunzionamenti, ma il sistema di controllo segnalerà automaticamente i problemi e, in futuro, potrà essere utilizzato anche per nuovi servizi per una Città intelligente”.