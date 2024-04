Grande successo al Teatro Caniglia di Sulmona per “Il medico dei pazzi’

Il 6 aprile lo spettacolo ha fatto registrare il tutto esaurito grazie alla presenza di pubblico proveniente da tutta la regione

SULMONA – Grandissimo successo di pubblico per l’ultimo spettacolo di prosa in programma della stagione 2023/24 organizzata e promossa da Meta Aps in partenariato con il Comune di Sulmona al Teatro Maria Caniglia, che il 6 aprile, con lo spettacolo Il Medico dei Pazzi ha fatto registrare il tutto esaurito grazie alla presenza di pubblico proveniente da tutta la regione.

Un grande allestimento, un classico del teatro italiano, quello andato in scena ieri sera, con la regia di Claudio Di Palma e uno straordinario Massimo De Matteo che, con gli altri interpreti, è riuscito a muovere le risate divertite e gli applausi a scena aperta del pubblico. A salire sul palco per salutare gli spettatori il Direttore Artistico della stagione Patrizio Maria D’Artista che ha voluto ringraziare la cittadinanza per la partecipazione alla stagione di prosa e agli eventi collaterali proposti da Meta Aps, e con emozione, sottolineare l’importanza di partecipare alla vita culturale del territorio. Sul palco anche lo staff di Meta Aps composto da Sara Di Sciullo, Giorgia Mazzotta, Carlo Liberatore, Stefania Bonitatibus, Mariachiara Pagone, Roberta Di Donato, Isabel Lamazza e Andrea Calvano, che con professionalità da quattro stagioni organizza e promuove la stagione di prosa del Caniglia e molti dei suoi eventi collaterali, nonché i componenti della cittadina Associazione Studium; un momento sentito e commosso quello della consegna, da parte del vicesindaco Sergio Beardi, dell’Attestato di Riconoscenza e Stima a Francesco D’Alessandro della Cooperativa Minerva, professionista prezioso che da quarant’anni lavora instancabilmente all’interno del Teatro Maria Caniglia.

«Il fermento, la partecipazione, le emozioni che viviamo insieme ad un meraviglioso pubblico che si è andato formando in questi anni di nostro lavoro sono per noi una spinta a cercare di operare sempre meglio e con maggior convinzione» ha dichiarato Patrizio Maria D’Artista, che aggiunge «Durante questa stagione abbiamo toccato con mano la volontà della cittadinanza di partecipare a un movimento che al suo centro vede il Teatro e la cultura, luoghi reali e metafisici dove ognuno è accolto. Il nostro pubblico, che abbiamo imparato a conoscere ad amare, è il più grande risultato, il nostro miglior spettacolo. Siamo noi a riservare un applauso a tutti e a dire “Arrivederci alla prossima, meravigliosa stagione”».

Si ricorda che il prossimo e ultimo appuntamento della rassegna “Oltre la stagione” sarà Appartenere, Vita intima del potere criminale, il recital con cui lo scrittore e giornalista Roberto Saviano tornerà in teatro in anteprima nazionale, il prossimo giovedì 11 aprile alle ore 21:00 presso il Teatro Maria Caniglia di Sulmona.

I singoli biglietti sono in vendita presso il Centro di Informazioni Turistiche – IAT Sulmona e sulla piattaforma online oooh.events. Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti sia online che presso il Botteghino del Teatro.

Per informazioni contattare il numero 329 9339837, collegarsi alle pagine social Facebook, Instagram, Twitter del Teatro Maria Caniglia o al sito www.teatromariacaniglia.com, oppure scrivere una mail all’indirizzo info@teatromariacaniglia.comm