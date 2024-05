Grande successo per la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche in Abruzzo

Oltre cinquemila persone che hanno affollato palazzi storici aperti gratuitamente per l’occasione in tutta la regione

L’AQUILA – La XIV Giornata Nazionale delle Dimore Storiche in Abruzzo, organizzata dall’ Associazione Dimore Storiche Italiane in collaborazione con la Fondazione Carispaq, ha registrato un successo straordinario. L’evento ha visto una partecipazione senza precedenti, con oltre cinquemila persone che hanno affollato palazzi storici aperti gratuitamente per l’occasione in tutta la regione.

Grazie al prezioso supporto organizzativo della Fondazione Carispaq, che testimonia come , luoghi di grande valore storico e culturale sono stati letteralmente presi d’assalto dai visitatori. Tra questi, il cinquecentesco Palazzo Margherita, sede del Comune, ha accolto ben 1500 presenze. Un’eccezionale affluenza ha caratterizzato anche il Casino delle delizie Branconio, noto per i suoi affreschi di scuola raffaellesca, che ha registrato 800 visitatori. Altri luoghi di interesse, come le rinascimentali botteghe dette Le Cancelle, hanno visto un flusso continuo di persone curiose e appassionate di storia.

La risposta entusiasta del pubblico ha superato ogni aspettativa, con molte dimore storiche che hanno registrato un vero e proprio boom di presenze.

“Siamo davvero felici di aver accolto i visitatori nelle nostre dimore per il quattordicesimo anno di fila,” ha dichiarato Giovanni Ciarrocca, Presidente di ADSI Abruzzo. “Questo straordinario risultato dimostra come la sinergia tra pubblico e privato possa generare eventi di grande impatto culturale e sociale, in grado di attrarre e coinvolgere un vasto pubblico.”

Non meno significativo è stato il successo dei due tour gratuiti dedicati ai più piccoli, pensati per far loro scoprire i luoghi identitari della città dell’Aquila. I posti disponibili per questi tour erano già esauriti diversi giorni prima dell’evento, confermando così l’interesse e l’entusiasmo delle famiglie per questa iniziativa.

Questo clima di entusiasmo e partecipazione rappresenta un importante preludio alle attività che vedranno L’Aquila protagonista come Capitale della Cultura 2026. Un riconoscimento che premia gli sforzi congiunti di enti, istituzioni e cittadini nel promuovere e valorizzare il patrimonio culturale della città e della regione.

ADSI Abruzzo e la Fondazione Carispaq ringraziano tutti i partecipanti, i volontari e le istituzioni coinvolte per il loro contributo decisivo al successo della manifestazione.