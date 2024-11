Grande successo per la 4a edizione dell’Abruzzo Film Industry

L’AQUILA – Ampio respiro internazionale per la quarta edizione dell’Abruzzo Film Industry con la partecipazione di dieci produttori cinematografici stranieri che hanno incontrato altrettanti produttori nazionali e regionali oltre a 20 autori; si è svolta, infatti la sessione di pitching, in apertura di manifestazione lunedì 18 novembre, che ha dato la possibilità agli autori di oltre trenta progetti selezionati di presentare le proprie proposte direttamente in un incontro vis-a-vis.

Gli stessi produttori intervenuti hanno poi avuto spazio di confronto e di incontro tra di loro per ragionare su possibili collaborazioni su nuovi film da ambientare in Abruzzo o in una delle nazioni coinvolte, Italia, Malta, Tunisia o Albania.

Nel secondo giorno di lavoro i produttori partecipanti hanno avuto la possibilità di conoscere L’Aquila e i suoi dintorni in un location scouting eccezionale con a guida lo stesso presidente della Abruzzo Film Commission Piercesare Stagni; proprio Stagni nel pomeriggio ha aperto i lavori relazionando ai produttori regionali, nazionali ed internazionali riguardo i piani e progetti dell’Abruzzo Film Commission per i mesi prossimi venturi stringendo o rafforzando i contatti con i tanti addetti ai lavori presenti ed anche recependo consigli e suggerimenti pratici in vista dei prossimi bandi in emanazione.

L’Abruzzo Film Industry si conferma strumento importante nella realizzazione di un sistema industriale cinematografico aperto e partecipato grazie alla sinergia tra il L’Aquila Film Festival, l’Abruzzo Film Commission e CNA Audiovisi Abruzzo.

Questi i produttori intervenuti:

Mahdi Ben Amor (La muse production, Tunisia)

Morsi Telmoudi (El baouaba production, Tunisia)

Micheal Carol (Limestone pictures, Malta)

Veronica Falzon (Malta)

Pedje Miletic (Malta)

Eno Milkani (Albania)

Fjoralda Dashi (Albania)

Eljona Tomaraj (Albania)

Bledar Gercaliu (Albania)

Giuseppe Gallo (Verso features, Italia)

Elettra Sparaparma (Oz film srl, Italia)

Cinzia Salvioli (Albedo production, Italia)

Barbara Salvioli (Albedo production, Italia)

Nicole Ulisse (Wildside, Italia)

Andrea De Blasio (Ombre rosse, Italia)

Giammaria Fiorillo (Meleagris film, Italia)

Francesco Inglese (Italia)

Valerio Lorito (Circuito totale, Italia)

Simone Lo Buio (Italia)

Vincenzo Filippo (Lupin film, Italia)

Anna Aliprandi (Luca Severi production group, Italia)

Pietro Zardini (Italia)

Francesco Bruschettini (Kahuna film, Italia)