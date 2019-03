Gran Galà della Pasticceria oggi all’Alberghiero De Cecco

PESCARA – Venerdì 15 marzo, a partire dalle ore 16.30, negli spazi dell’Officina del Gusto dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, in via dei Sabini, si svolgerà il ‘Gran Galà della Pasticceria – Incontro con le Dolcezze d’Autore’, un evento organizzato dal ‘De Cecco’ in collaborazione con l’Istituto Mecenate e la Conpait – Confederazione Pasticcieri Italiani.

“L’evento – ha spiegato la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ Alessandra Di Pietro – sarà l’occasione per presentare il Percorso Formativo IFTS_T.O.P. d’Abruzzo, ovvero l’istituzione del Percorso di Istruzione e Formazione Tecnica superiore per il conseguimento della qualifica di ‘Tecnico Operatore Pasticcere’, che vede come scuola capofila l’Istituto Mecenate, ma sarà anche il momento dedicato alla presentazione del Progetto PON ‘Dolce_Mente’. L’obiettivo del Gran Galà sarà quello di mostrare e assaporare l’alto valore della formazione post-diploma e di approfondimento, che coniugano discipline teoriche e pratiche, arricchite dall’attività di stage, permettendo agli aspiranti pasticcieri di acquisire conoscenze profonde delle tipicità regionali e di sviluppare tecniche di promozione e valorizzazione del territorio e dei prodotti locali”.

Il Gran Galà si aprirà alle 16.30 con l’intervento della dirigente Alessandra Di Pietro; Rosario Sgroi, Direttore dell’Istituto Mecenate; Federico Anzellotti, Presidente del Conpait; Nicolantonio D’Orazio, docente dell’Università ‘d’Annunzio’. Saranno presenti anche la professoressa Rossella Cioppi, referente del Progetto IFTS, e la professoressa Emilia Mataldi, referente del Progetto PON. Quindi ci saranno dimostrazioni e degustazioni d’alta pasticceria a cura degli aspiranti pasticcieri del PON ‘Dolce_Mente’ e con la partecipazione delle aziende dolciarie e dei Maestri Pasticcieri d’Abruzzo.