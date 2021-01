Governo-Regioni, incontro del 4 gennaio 2021: la proposta di Marsilio

“Dal 7 gennaio occorre tornare alla disciplina che prevede la divisione in tre fasce: la proposta é di abbassare le soglie di Rt”

L’AQUILA – Il Presidente Marsilio ha espresso nel corso della riunione convocata stanotte la posizione della Regione Abruzzo sulle ipotesi formulate dai Ministri Speranza e Boccia a nome del Governo.

“Ho chiesto al Governo di non stravolgere un’altra volta le regole a cui famiglie e imprese hanno cercato di adeguarsi e sulle quali stanno da settimane cercando di programmare il loro futuro. La posizione dell’Abruzzo è che bisogna dare un quadro di stabilità che consenta di affrontare il prossimo futuro con un minimo di prospettive.

Dal 7 gennaio occorre tornare alla disciplina pre-natalizia che prevede la divisione in tre fasce. Ho condiviso, come tutti i miei colleghi, la proposta di abbassare le soglie di Rt previste per il passaggio da gialla a arancione e poi a rossa (portando i limiti oggi previsti a 1,50 e 1,25, rispettivamente a 1,25 e 1,00). Ma un conto è fare una ‘manutenzione’ dello strumento anche sulla scorta dell’esperienza fatta, altro sarebbe cambiare un’altra volta in corsa le ‘regole del gioco'”.