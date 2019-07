Giuseppe Ottaviani torna all’Impavida Ortona

“Sono molto felice di tornare ad Ortona, una città che mi ha accolto benissimo due anni fa e della quale conservo un bellissimo ricordo“

ORTONA – “Non c’è due senza tre”. L’origine di questo antico proverbio non è certa, sebbene sia con tutta probabilità legata ad antiche superstizioni basate sui numeri magici. Il numero tre, si dice sia il numero perfetto e tre sono i ritorni in Casa Impavida. Giuseppe Ottaviani sarà di nuovo un giocatore della Sieco Service Ortona.

Nato a Blera, in provincia di Viterbo nel 1991, Giuseppe Ottaviani è uno schiacciatore alto 196 centimetri che può vantare due stagioni trascorse in Serie A1 con la M. Roma Volley (2010/2011 e 2011/2012). Per le successive tre stagioni veste la maglia della Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania, prima di arrivare alla corte di Mister Nunzio Lanci nel 2017/2018. Nella stagione appena trascorsa “Otto” è della Monini Spoleto ma il suo sarà soltanto un arrivederci. Nella prossima stagione, quella che sancirà di fatto la nascita di una nuova Serie A2 d’élite, Otto tornerà a schiacciare per i colori impavidi.

«Sono molto felice di tornare ad Ortona, una città che mi ha accolto benissimo due anni fa e della quale conservo un bellissimo ricordo. L’Impavida è una delle società più serie in Italia che di certo merita il palcoscenico della Serie A2. Sappiamo che il livello del prossimo campionato sarà altissimo ma la squadra che si sta allestendo è molto competitiva. Non vedo l’ora di cominciare la preparazione atletica per arrivare nella miglior condizione possibile all’inizio del campionato e per poter riabbracciare gli amici ed i tifosi di Ortona».

SCHEDA DI GIUSEPPE OTTAVIANI

Data di Nascita: 12/12/1991

Luogo di Nascita: Viterbo

Ruolo: Schiacciatore

Altezza: 196 cm

2019/2020 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2018/2019 Monini Spoleto (Serie A2)

2017/2018 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2016/2017 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania (Serie A2)

2015/2016 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania (Serie A2)

2014/2015 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania (Serie A2)

2011/2012 M. Roma Volley (Serie A1)

2010/2011 M. Roma Volley (Serie A1)