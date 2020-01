Giuseppe Argentieri il sarto abruzzese Deputato in Pennsylvania

SAN SALVO – Giuseppe “Joseph” Argentieri nacque a San Salvo (CH) in via giardino, il 4 marzo 1878, da Francesco (ventisettenne “sarto” figlio di Giovanni e Lucia Di Francesco) e di Carmina Di Rito (trentaduenne “contadina” figlia di Vincenzo e Serafina Antenucci). L’atto di nascita fu registrato dinanzi all’allora Sindaco Levino Ciavatta. I genitori di Giuseppe si erano sposati a San Salvo il 2 maggio 1872. Nel 1898 Giuseppe decise di tentare il “sogno americano”.

All’inizio conobbe, per un anno, il duro lavoro della miniera. Poi aprì una sua “bottega” di sarto che ebbe una discreta fortuna. Dal 1898 al 1914 in Pennsylvania aprì una sua azienda impegnata nel commercio di carbone. Giuseppe dotato di grande personalità e di notevole capacità persuasiva decise di entrare in politica. Scelse il campo repubblicano.

Per 16 anni fu rappresentante del Comitato Repubblicano e ricoprì incarichi politici. Poi nel 1931 si candidò alla “Pennsylvania House of Representatives” (Camera deputati) e fu un inaspettato e trionfale successo. Il sarto abruzzese divenne Deputato. La volta successiva, Argentieri, fu battuto da Anne Brancato una donne del Partito Democratico. Giuseppe “Joseph” Argentieri morì il 14 gennaio del 1944.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatore della fame”