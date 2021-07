Giulio Columbaro alla Lisciani Teramo C5 anche per la stagione 2021/2022

TERAMO – ASD Lisciani Teramo Calcio a 5 comunica che Giulio Columbaro vestirà la maglia biancorossa anche nella stagione 2021/2022. Come nella precedente stagione, il talentuoso laterale sarà a disposizione di mister Alfredo Valente con la formula del prestito dal Pescara Futsal 1997. Il Direttore Generale della Lisciani Giancarlo Marinari e l’intera società esprimono il più grande ringraziamento alla società pescarese e al DG Gabriele D’Egidio per la disponibilità nel portare a termine la trattativa, a conferma dell’ottimo rapporto instauratosi negli ultimi anni.

Columbaro, che nelle annate precedenti ha brillato con le giovanili dell’Acqua&Sapone e con l’Hatria Team, si ripresenta dichiarando: «Ho deciso di sposare il progetto della Lisciani anche nella nuova stagione, un progetto che è iniziato lo scorso anno ma che ho potuto vivere solo per due mesi visto lo stop causato dalla pandemia. In quei due mesi, io e i miei compagni abbiamo raccolto zero punti, eppure si è vista una qualità e una voglia che meritavano una più grande ricompensa in campo. Vorrei ringraziare mister Alfredo Valente per la volontà con cui ha spinto per il mio ritorno qui a Teramo e un grande grazie va alla dirigenza per avermi accolto al meglio in questa realtà. Per la stagione che verrà voglio crescere umanamente e in campo, a livello di squadra vogliamo crescere di giorno in giorno, di allenamento in allenamento per valorizzare questo progetto basato sui giovani, con la giusta esperienza che possiamo trovare in rosa con capitan Marini e con l’altro riferimento storico della squadra, Andrea Novelli».

La società ringrazia per la disponibilità Giulio Columbaro augurandogli il meglio nella stagione che verrà.