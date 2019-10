Giulianova, visita del sindaco all’Istituto Cerulli e reparto Allergologia

Nella giornata di ieri Jwan Costantini si è recato all’Istituto Tecnico dove si è svolta l’iniziativa “Giulianova incontra l’Irlanda” quindi presso l’Ospedale “Maria SS. dello Splendore”

GIULIANOVA – Nella giornata di ieri, martedì 22 ottobre, il sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, ha fatto due visite. La prima presso l’Istituto Tecnico Superiore “Cerulli”, in occasione dell’iniziativa “Giulianova incontra all’Irlanda”, rivolta alle classi dell’Istituto Alberghiero “Crocetti”, ed organizzata dall’Asd Minibasket e Femminile Adriatica. Il progetto nasce dall’esperienza in Irlanda di due professionisti nell’ambito della cucina italiana, Maurizio Mastrangelo e Marco Giannantonio della Flavour Of Italy Academy, che hanno incontrato gli studenti nell’Aula Magna dell’istituto e proiettato il documentario “E come stare a Casa. The Story of Flavour Of Italy Group in Ireland”. Il progetto, approdato a Giulianova grazie all’amicizia che lega Mastrangelo e Giannantonio all’istruttore giuliese di basket Gianluca Cannavina, prevederà anche la consegna agli studenti dell’Istituto Alberghiero di 10 borse lavoro in Irlanda.

Il primo cittadino è stato accolto dal Dirigente Scolastico e Presidente Renaia (Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri) Luigi Valentini e, prima dell’incontro con i ragazzi, è stato accompagnato in un giro di ricognizione nelle nuove aule di Estetica dell’Ipsia, inaugurate lo scorso febbraio alla presenza dell’ex Ministro all’Istruzione Marco Bussetti.

“Il corso d’Estetica rappresenta di certo un fiore all’occhiello per Giulianova – ha dichiarato il Sindaco Costantini – ringrazio il dirigente Valentini per l’accoglienza ed auspico molto presto di trovare una soluzione, insieme alla Provincia, per quanto riguarda i vecchi locali dell’Ipsia. Abbiamo tante idee su come riutilizzare quel plesso e ne discuteremo con il Presidente Di Bonaventura”.

Il primo cittadino ha poi incontrato i ragazzi, insieme agli organizzatori dell’iniziativa Laura Ciafardoni, presidente dell’Asd Mini Basket e Femminile Adriatica, e all’istruttore responsabile Gianluca Cannavina. Presenti all’incontro anche l’Assessore Regionale all’Istruzione Piero Fioretti, il Presidente della Provincia di Teramo Diego Di Bonaventura e il Consigliere Provinciale delegato all’Edilizia Scolastica Luca Frangioni, il quale ha colto l’occasione di questo incontro, per annunciare che la Provincia ha appena completato l’affidamento dei lavori ad una ditta, per la realizzazione degli attesi interventi di manutenzione che riguarderanno la palestra dell’Istituto Tecnico.

Grande l’entusiasmo manifestato da tutti i presenti, tra cui quello del Presidente Di Bonaventura, che ha proposto un gemellaggio tra Dublino, Giulianova e Notaresco, da anni patria di un celebre evento dedicato alla cultura irlandese come l’Irish Festival.

VISITA ALL’OSPEDALE DI GIULIANOVA

Altro appuntamento della giornata quello al reparto di Allergologia dell’Ospedale di Giulianova “Maria SS. dello Splendore”. Nel ringraziare il responsabile Paolo Calafiore e tutto il personale medico e paramedico per l’ottimo lavoro svolto, ha fatto loro dono di un quadro raffigurante una veduta della città di Giulianova. Il primo cittadino ha espresso la volontà di regalare una immagine simile a tutti i reparti del nosocomio giuliese, come buon augurio per il futuro.