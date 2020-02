Giulianova, viabilità: cambio del senso di marcia della traversa di via Ruetta Scarafoni

GIULIANOVA – A seguito delle numerose richieste dei cittadini pervenute al Comune di Giulianova, a partire da domani, martedì 4 febbraio 2020 dalle ore 7.30, entrerà in vigore l’ordinanza che modifica il senso di marcia sulla traversa di via Ruetta Scarafoni, strada che collega la via Ruetta Scarafoni con una via da denominare di recente realizzazione che, costeggiando l’edificio ex sede del Tribunale, conduce a via Cerulli.

Nelle istanze i cittadini chiedevano da tempo l’inversione del senso di marcia e l’apposizione di divieti di sosta per consentire il transito in sicurezza di scuolabus e mezzi di soccorso, ad oggi reso difficoltoso a causa della ridotta larghezza della strada e alla mancanza di marciapiedi, con conseguenti pericoli per i pedoni, per i conducenti dei veicoli ed anche per i residenti.

Come stabilito dall’ordinanza, da domani, sulla traversa di via Ruetta Scarafoni entra in vigore il senso unico di marcia con direzione nord-sud e poi ovest-est dall’incrocio con la strada di recente realizzazione (che costeggia l’edificio ex sede del Tribunale ed una palazzina di recente costruzione) all’incrocio con via Ruetta Scarafoni. L’ordinanza inoltre stabilisce per i veicoli di fermarsi e dare precedenza in corrispondenza dell’intersezione della traversa con via Ruetta Scarafoni, il conseguente divieto di accesso da via Ruetta Scarafoni ed il divieto di sosta su entrambi i lati della traversa.