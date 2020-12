Giulianova, via La Spezia: partiti i lavori sul manto stradale

GIULIANOVA – Sono partiti stamane gli interventi di manutenzione ordinaria che stanno interessando il manto stradale di via La Spezia. Dalle prime ore della giornata gli operai sono al lavoro per restituire decoro alla via, il cui asfalto era ammalorato ormai da tempo.

“Abbiamo accolto le segnalazioni dei residenti e dei commercianti della via – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – cercando di intervenire in tempi stretti, sensibilizzando il Ruzzo che aveva effettuato, in precedenza, lavori in questa strada. Gli interventi di manutenzione sul manto stradale della via dureranno qualche giorno, chiediamo quindi ai cittadini di avere un po’ di pazienza qualora si dovessero verificare dei disagi alla circolazione stradale”.

Nella foto gli interventi in via La Spezia.