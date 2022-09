GIULIANOVA – L’Amministrazione comunale di Giulianova, viste le condizioni meteorologiche, sta procedendo all’interdizione dei parchi pubblici cittadini e provvedendo alla chiusura dei cancelli. Si invita caldamente la cittadinanza a non accedere in alcun modo ai parchi non recintati, in cui non è possibile intervenire materialmente sugli accessi.

