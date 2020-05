Giulianova, ticket per mensa scolastica e rinegoziazione mutui

GIULIANOVA – La Giunta Costantini ha deliberato il rimborso dei ticket acquistati per la mensa scolastica con riferimento all’anno 2019/2020, di cui i genitori non hanno usufruito a causa della sospensione di tutte le attività didattiche per l’emergenza sanitaria.

COME FARE RICHIESTA

La domanda di rimborso può essere presentata compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Comune di Giulianova (https://www.comune.giulianova.te.it/pagina0_home-page.html) o a disposizione al front-office della sede comunale in via Piave, nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle 12.30) e consegnata a mano allo specifico sportello della Pubblica Istruzione. All’istanza di rimborso, che va presentata entro il 30 giugno 2020, vanno allegati i ticket originali non utilizzati e la fotocopia di un documento di riconoscimento.

Rinegoziazione mutui e libera risorse per far fronte all’emergenza Coronavirus

É stata approvata dalla Giunta comunale la delibera presentata dall’Assessore al Bilancio Katia Verdecchia relativa alla rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, che permetterà di liberare immediatamente risorse da destinare alle esigenze delle famiglie in situazioni di fragilità e al mondo delle imprese e del commercio.

“L’emergenza da Coronavirus – ha spiegato l’assessore al Bilancio Katia Verdecchia – ha dato il via alla più ampia operazione di rinegoziazione dei prestiti Cassa Depositi e Prestiti a favore degli enti territoriali. La rinegoziazione prevede il contestuale allungamento del debito fino a dicembre 2043, ricalcolando le rate di rimborso degli anni 2020 e successivi, con la possibilità per il Comune di liberare risorse per far fronte all’emergenza Covid-19. Le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione potranno essere utilizzate senza vincoli di destinazione per quanto riguarda gli anni dal 2020 al 2023. Dal 2024 sarà invece obbligatorio destinare l’utilizzo dei risparmi agli investimenti. Dalla certosina simulazione compiuta dagli uffici competenti è emerso, però, che la rinegoziazione non è particolarmente conveniente per il nostro Ente, in quanto il 90% dei mutui hanno scadenza a breve e un tasso variabile inferiore rispetto a quello previsto dalla rinegoziazione, pertanto l’operazione ad ampio raggio sarebbe risultata economicamente svantaggiosa tanto da prevedere, in alcuni casi, un aumento della spesa per interessi superiore al 250%“.

“Nonostante tutto, l’Ente è riuscito a selezionare e a rinegoziare in modo vantaggioso una serie di mutui più recenti – conclude l’Assessore – a liberare risorse da destinare alla riduzione della pressione fiscale per i cittadini di Giulianova. La riduzione delle quote capitali da pagare nel 2020 sarà pari ad € 125.000 a cui andrà a sommarsi la quota capitale dei mutui mef di € 70.000, per un risparmio totale di circa € 195.000”.