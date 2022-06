Giulianova, spesa sociale per l’anno 2022: ecco le risorse destinate

GIULIANOVA – É stata approvata nelle scorse ore, la spesa sociale per l’anno 2022. A beneficio del settore che si occupa del sostegno alle fasce deboli, di assistenza e di servizi, è prevista una spesa di 1.819.450 euro. Tutti gli investimenti sui vari capitoli di spesa sono stati confermati ed in diversi casi gli importi sono stati incrementati.

Così per le voci del Pronto intervento sociale, del Centro Servizi alla Famiglia, che garantisce anche un servizio di assistenza educativa domiciliare. Più alto anche l’importo relativo ai servizi per l’autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità, l’assistenza domiciliare ai disabili e agli anziani. Investimento importante sugli asili nido, che dallo scorso settembre hanno visto un aumento considerevole dei posti disponibili.

“Questa Amministrazione – spiega l’assessore alle Politiche sociali, il Vice Sindaco Lidia Albani – ha attraversato passaggi cruciali, peraltro non ancora giunti a termine. Nonostante la pandemia da Coronavirus e la guerra in Ucraina, non abbiamo perso di vista, come dimostra questo bilancio, le difficoltà attraversate da molte famiglie, dalle persone con disabilità, dagli anziani, da chi sopporta condizioni di indigenza. Il nostro impegno, oltre alla collaborazione stretta con le associazioni, va dunque nel senso di una politica economica il più possibile mirata ed efficace”.