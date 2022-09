Giulianova, al via il servizio educativo per le scuole 2022/23

GIULIANOVA – Con l’inizio del nuovo Anno scolastico e la ripresa delle lezioni, tornano le proposte del servizio educativo del Polo Museale Civico e della Biblioteca comunale “Vincenzo Bindi” di Giulianova. Laboratori, esperienze e visite rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, saranno presentati martedì 20 settembre alle ore 17 nella sala conferenze “Bruno Buozzi” in piazza Buozzi. Il corpo docente è invitato ad intervenire per incontrare la direzione e gli educatori che presenteranno le attività ideate per conoscere e approfondire il patrimonio archeologico, artistico e culturale del territorio.

Attraverso le collezioni esposte nei musei civici giuliesi ed esplorando il centro storico cittadino, bambini e ragazzi potranno compiere esperienze nel campo dell’archeologia, della scultura, della pittura e della musica: dalla simulazione di scavo, alla tecnica del mosaico, alla modellazione dell’argilla e del gesso sulle orme di Pagliaccetti, dalla liuteria all’ascolto scoprendo Gaetano Braga e il suo tempo, all’acquerello e all’osservazione della natura per scoprire la Pinacoteca civica e i suoi Paesaggi. La Biblioteca “Bindi” si aprirà invece ai laboratori di lettura per i piccoli, alle attività creative per apprendere la lingua inglese in modo divertente, all’ingegneria della carta con creazioni di libri pop up e a giocosi mini corsi di coding.

Al termine dell’incontro chi vorrà potrà prendere parte ad una visita guidata della Pinacoteca civica “Vincenzo Bindi” accompagnati dal direttore Sirio Maria Pomante.

Per ricevere informazioni e materiale illustrativo sull’offerta, per appuntamenti e per prendere contatto con i referenti del servizio educativo del Polo Museale Civico è possibile chiamare il numero 085 8021290/308 oppure il 340 774 8524, mandare una mail a museicivici@comune.giulianova.te.it o visitare il sito web www.pinacotecabindi.it.