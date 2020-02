Giulianova, riqualificazione dei parchi cittadini: ecco le nuove aree gioco

Nuove aree gioco per i parchi Cerasari e dell’Annunziata, a breve l’avvio di interventi a Colleranesco. Taralli: “Vogliamo restituire ai genitori aree belle e sicure per il divertimento dei loro bambini”

GIULIANOVA – Continuano gli interventi del progetto di riqualificazione di tutti i parchi comunali, avviato dall’Amministrazione Costantini già qualche mese fa, con l’impegno costante dell’Assessore al Verde Pubblico Federico Taralli.

Ultimati oggi i lavori di manutenzione sui giochi e di sostituzione di alcuni di essi, ormai usurati dal tempo e dalle condizioni atmosferiche, al parco “Alfredo Cerasari” di via Del Campetto, dando vita a nuove e funzionali aree attrezzate per lo svago dei più piccoli.

“Vogliamo restituire ai genitori aree belle e sicure per il divertimento dei loro bambini – dichiara l’Assessore Taralli – i lavori sul parco Cerasari rappresentano la prima parte di un progetto che porterà, entro l’anno, all’istallazione di nuovi giochi. In questi giorni gli stessi interventi sulle aree gioco sono in atto al parco dell’Annunziata e termineranno entro venerdì. Come segnalato dai cittadini ci occuperemo anche del parco di Colleranesco, attuando una serie di lavori di manutenzione e riqualificazione che riguarderanno l’intera area verde. Ricordiamo che al centro del progetto, che prevede di donare nuova vita al nostro prezioso patrimonio verde, c’è il parco Franchi, che vorremmo restituire ai cittadini con un look tutto nuovo entro l’estate o al massimo entro l’inizio dell’autunno. A tal proposito, proprio in questi giorni, gli uffici comunali stanno provvedendo ad assegnare la progettazione”.