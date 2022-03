Giulianova, rimborsi i libri di testo per l’A.S. 2021/2022

Le somme saranno versate sui conti correnti degli aventi diritto. Possibile ritirarle anche presso qualsiasi sportello della Banca Popolare di Bari

GIULIANOVA – Gli Uffici comunali della Pubblica Istruzione informano che, a partire da oggi, sono in erogazione i rimborsi relativi ai libri di testo per l’ A.S. 2021/2022. Le famiglie che hanno presentato l’istanza entro i termini, vedranno accreditato il rimborso sul proprio conto corrente grazie al numero dichiarato nel modulo di domanda. Per quanti avessero scelto il rimborso mediante mandato, è possibile ritirare lo stesso presentandosi, muniti di documento di riconoscimento, presso qualsiasi sportello della Banca Popolare di Bari.