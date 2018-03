Giulianova, qualità eccellente in 4 su 5 punti di campionamento

GIULIANOVA (TE) – Una stagione estiva che si preannuncia positiva per Giulianova. Ad iniziare dalle acque di balneazione. I dati resi noti lo scorso 21 marzo in occasione del Tavolo tecnico incentrato sulla deliberazione di Giunta regionale di prossima adozione relativa agli adempimenti per la stagione balneare 2018, indicano infatti una elevata qualità delle acque giuliesi.

I prelievi effettuati dall’ Arta, hanno evidenziato la qualità “eccellente” in quattro su cinque punti di campionamento: a 430 m. a sud foce del fiume Salinello; in corrispondenza del Lungomare Zara 50-Sud Via Ancona; Lungomare Zara 7 nonché zona antistante il Lungomare Spalato. “Scarso” è invece il solo segmento a 360 m. a nord della foce del fiume Tordino nonostante grazie al nuovo depuratore inaugurato il 23 giugno 2010 non siano stati più registrati, diversamente da quanto accedeva in passato con l’impianto dell’Annunziata, casi di sversamento di liquami.

Alla qualità elevata delle acque di balneazione si aggiunge anche per quest’anno la conquista della Bandiera Verde, che verrà consegnata il 25 aprile prossimo nella cerimonia nazionale ospitata nel Pala Dean Martin di Montesilvano.

“Istituito nel 2008 dal docente universitario Italo Farnetani”, dichiara il sindaco Francesco Mastromauro, “il vessillo viene assegnato, sulla scorta di una attenta valutazione da parte dei pediatri italiani, alle località ritenute ottimali per le famiglie con bambini in base ad alcuni parametri: acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti. Giulianova ha ricevuto la certificazione d’eccellenza dei pediatri italiani la prima volta nel 2011. E da quell’anno”, conclude il sindaco, “ci è stata sempre confermata”.