Giulianova, pulizia tombini nel territorio urbano ed extraurbano

Il Sindaco Jwan Costantini: “Si lavora senza sosta. Ringrazio i cittadini per le segnalazioni”

GIULIANOVA – Sta proseguendo anche nella giornata odierna, l’operazione di pulizia dei tombini nel territorio urbano ed extraurbano. “E’ un lavoro senza sosta – spiega il Sindaco Jwan Costantini – in cui “Giulianova Patrimonio” sta impegnando tutte le squadre disponibili. Dopo aver operato ieri nei punti notoriamente critici per il deflusso dell’acqua, si sta intervenendo in via Nievo, via Galilei, nella periferia nord di Giulianova e a Colleranesco.

Ringraziamo i tanti cittadini che, con le loro segnalazioni, ci permettono di effettuare un lavoro capillare e complessivamente più efficace. Continueremo anche nei prossimi giorni, dando veramente il massimo perché non ci si trovi impreparati se dovesse abbattersi sulla città una delle bombe d’acqua a cui, da qualche tempo, in Italia, siamo purtroppo abituati”.