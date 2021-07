Giulianova promosso sull’innovazione digitale, raggiunti gli obiettivi

Obiettivi raggiunti per ricevere il 20% del contributo previsto dall’Avviso pubblico Fondo Innovazione riservato ai Comuni italiani

GIULIANOVA – La società PagoPA SpA, partecipata dallo Stato creata allo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia, ha comunicato ufficialmente al Comune di Giulianova il raggiungimento degli obiettivi in tema di innovazione digitale. Suddetti obiettivi sono indispensabili per l’erogazione della prima parte del 20% del contributo complessivo di euro 7.950,00 previsto per i Comuni con popolazione dai 5.000 ai 40.000 abitanti.

Il contributo fa parte dei fondi assegnati ai Comuni italiani in base al conseguimento di premialità stabilite dall’avviso pubblico “Fondo Innovazione”, volto a promuovere la diffusione delle piattaforme abilitanti SPID, CIE, pagoPA e App IO.

La richiesta del Comune di Giulianova per l’erogazione della prima tranche del fondo è stata accolta positivamente da PagoPA SpA, a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati entro la data prevista del 28 febbraio scorso. Il restante 80% del contributo sarà erogato al Comune all’esito positivo di ulteriori obiettivi stabiliti nell’Avviso pubblico, da centrare entro il prossimo 31 dicembre.

I primi obiettivi raggiunti prevedevano l’adesione e l’integrazione dei propri sistemi informatici alle piattaforme nazionali abilitanti PagoPA, punto di accesso App IO e SPID.

Il Comune di Giulianova ha reso disponibile il proprio portale dei pagamenti PagoPA all’URL https://giulianova.comune.plugandpay.it/, che permette a tutti i cittadini di effettuare pagamenti elettronici in modo semplice e veloce per i diversi servizi digitali offerti dall’Ente quali, ad esempio, il pagamento dei Diritti di segreteria, delle Sanzioni al Testo Unico dell’edilizia, delle violazioni delle bellezze naturali, del contributo di costruzione, del trasporto scolastico, del pre-post scuola, della refezione scolastica, dei diritti per la Carta d’Identità Elettronica (CIE), dei servizi bibliotecari, all’abbonamento parcheggi a pagamento, ed altri servizi.

L’ App IO, invece, a breve potrà essere utilizzata dal cittadino per gestire i pagamenti del trasporto scolastico e il servizio mensa per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria del territorio di Giulianova.

I servizi digitali comunali saranno tutti accessibili dai cittadini-utenti anche con il sistema pubblico per l’autenticazione digitale (SPID).

Il Sindaco Jwan Costantini ringrazia il Responsabile dei Sistemi informativi dell’Ente dott. Gabriele Massimiani, che coordina e gestisce il complesso delle attività utili al conseguimento degli obiettivi previsti sulla digitalizzazione, ed aggiunge: “Il contributo sarà utile per potenziare ulteriormente i servizi online offerti dal Comune e semplificare così la vita ai nostri cittadini e alle imprese del nostro territorio che usufruiscono dei servizi stessi”.

Il Sindaco, inoltre, annuncia l’uscita entro la fine dell’anno di nuovi importanti servizi digitali dedicati al cittadino, come ad esempio, il rilascio dei certificati anagrafici direttamente on-line dal portale dell’Ente con il collegamento con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), e l’acquisizione di nuovi sistemi informatici per rafforzare l’integrazione e l’interoperabilità con le piattaforme nazionali App IO, ANPR, SPID, CIE, PagoPA, etc., capaci di erogare servizi semplici e veloci.

Maggiori informazioni sono consultabili sul Rapporto sullo stato di transizione al digitale 2020 e piano triennale ICT 2021-2023 dei Servizi sviluppo sistemi informativi per la transizione digitale del Comune, disponibile anche sul portale “Amministrazione trasparente” dell’Ente.