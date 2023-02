Giulianova, presentazione del piano di marketing territoriale il 1° marzo

GIULIANOVA – Sarà Mauro Santinato, consulente per decine di amministrazioni pubbliche e di aziende private, il relatore dell’incontro organizzato dall’ Amministrazione Comunale per la presentazione del primo piano di marketing territoriale. Il “guru” dell’ospitalità italiana, mercoledì prossimo alle 18, al Kursaal, illustrerà agli operatori turistici, ai commercianti, ai cittadini, il progetto elaborato per dotare finalmente Giulianova di una strategia mirata, attenta e razionale, capace di situarla in un posto di assoluto primo piano, tra le mete del turismo balneare italiano. Santinato, si ricorderà, aveva già incontrato gli operatori del turismo il 4 febbraio 2022, in sala consiliare, per iniziativa del Amministrazione Comunale e della Consulta del Turismo, presieduta da Andrea Tafà.

“Alla serata di mercoledì teniamo particolarmente – sottolinea l’assessore al Turismo e al Commercio Marco Di Carlo perché davvero è un appuntamento che si rivolge a tutti, a tutti quelli, cioè, che hanno a cuore il futuro di Giulianova. Non a caso, il titolo dell’incontro non è uno slogan, ma la risposta non scontata alla più semplice delle domande: “Giulianova e il turismo: dove vogliamo andare”. E’ ovvio che nessun viaggio può essere intrapreso se non si ha chiara la destinazione. La città ha il dovere, ed insieme il diritto, di conoscere la sua vocazione, l’obiettivo di tutte le scelte che si andranno ad operare nei prossimi anni e che ne cambieranno la fisionomia, specie economica. La meta deve essere certa, come ho detto, e soprattutto condivisa. Per questo rinnoviamo non solo agli addetti ai lavori, ma a tutti i giuliesi, l’invito ad essere, mercoledì alle 18, al Kursaal. Non si può fare turismo senza il coinvolgimento delle Istituzioni, degli operatori della ricettività e del commercio, dell’intera comunità. Questo significa fare sistema e, dentro questo sistema, condividere progettualità e visione a lungo termine. Fondamentale, a questa luce, è cogliere insieme ogni opportunità di ascolto, riflessione, partecipazione e proposta”.