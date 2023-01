Giulianova, presentato oggi il progetto YouthLabs 2030

GIULIANOVA – E’ stato presentato questa mattina in sala consiliare il progetto YouthLabs 2030, progetto messo in campo dall’ Ambito sociale Tordino- Vomano ed elaborato dalla cooperativa sociale FormaTalenti. Il piano, che si rivolge a giovani tra i 16 ed i 30 anni, intende promuovere il benessere delle nuove generazioni introducendole a stili di vita sani e sostenibili, attraverso l’ adozione di comportamenti orientati ad una corretta fruizione del patrimonio culturale locale. La convinzione di fondo è che la conoscenza di luoghi di aggregazione e di cultura presenti nel territorio locale possa essere di supporto per la crescita di cittadini attivi ed informati.

I beneficiari del progetto sono 160 ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. Oltre a loro, 60 giovani tra i 19 e i 30 anni, residenti nei sei comuni dell’Ambito Sociale. Il progetto prevede la realizzazione di 20 laboratori di incontro/confronto suddivisi in 2 cicli: 8 incontri si terranno presso le quattro scuole coinvolte (2 per ogni scuola); gli altri 12 nei sei comuni dell’Ambito con la collaborazione delle amministrazioni e delle organizzazioni giovanili (2 per ogni comune). Dai laboratori usciranno proposte di progetti, di iniziative ideate dai ragazzi, sostenibili nel contenuto e vantaggiose per le comunità locali, che se, vincenti, saranno premiate dall’effettiva realizzazione.

E’ pure previsto un evento finale a Giulianova, a cui si stima parteciperanno 220 giovani protagonisti delle attività e ulteriori 100 giovani, quali canali moltiplicatori. Alla presentazione di oggi hanno preso parte il sindaco di Mosciano Giuliano Galiffi, Presidente dell’ Unione dei Comuni “Le Terre del Sole”, il Vice Sindaco di Giulianova Lidia Albani, il Vice Sindaco di Mosciano Mirko Rossi, l’assessore Piera Di Massimantonio, il responsabile dell’ Ufficio di Piano dell’ Ambito Piergiorgio Possenti. Il progetto YouthLabs è stato illustrato dal referente della cooperativa FormaTalenti Vincenzo Di Marco. Presenti anche, dello staff della cooperativa, Gianluca De Fabiis e Giulia Scarafoni. I referenti scolastici che hanno partecipato all’incontro sono stati i docenti Andrea Pediconi e Sonia Morelli (Istituto Crocetti- Cerulli), Vanessa Ridolfi ed Elisabetta Vannicola (Liceo Curie), Antonella Torrieri (Liceo Saffo) ed Alessandra Argento (Istituto Moretti).