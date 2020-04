Giulianova, il Prefetto Patrizi lascia l’incarico: i ringraziamenti di Costantini

GIULIANOVA – Il Sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, saluta e ringrazia con vivo apprezzamento il Prefetto di Teramo Graziella Patrizi che, nella giornata di oggi, lascia il suo incarico e l’amministrazione del Ministero dell’Interno per affacciarsi alla meritata pensione.

“Il più sentito ringraziamento alla dottoressa Patrizi, a nome della civica Amministrazione e della Città di Giulianova – dichiara il primo cittadino – per il costante e sensibile impegno profuso in questi anni nella gestione e tutela del nostro territorio provinciale. Prima Prefetto donna della storia della città, si è distinta per capacità umane e professionali, istaurando rapporti di collaborazione e stima reciproche a livello istituzionale e sociale.

Ha affrontato con competenza e tenacia le molteplici situazioni di difficoltà che la nostra provincia si è trovata a vivere, dalla gestione dell’emergenza terremoto a quella legata al maltempo. Ed anche in questa nuova pagina emergenziale, tra mille difficoltà, incertezze e paure, è stata per noi amministratori una guida leale ed autorevole. Sin dal primo momento del mio insediamento come Sindaco di Giulianova, ho avuto modo di instaurare con il Prefetto Patrizi un dialogo costante, aperto e sincero. Grazie per il lavoro svolto al servizio della comunità”.