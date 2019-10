Giulianova Pensa Allergicamente, incontro al Kursaal

Sabato 19 ottobre incontro con esperti allergologi che forniranno al cittadino una guida sicura anche su quando recarsi dall’allergologo

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova, in collaborazione con l’Associazione Allergologi e Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri (AAIITO), organizza per sabato 19 ottobre al Palazzo Kursaal alle ore 10, “Giulianova pensa Allergicamente”, un incontro aperto alla cittadinanza con esperti allergologi abruzzesi e non. L’evento fa parte di una serie di iniziative promosse dall’AAIITO nell’ambito di “Allergicamente”, il piano d’azione per un’Allergologia Sociale, il cui intento è quello di promuovere la conoscenza e la corretta gestione di un problema complesso e di grande attualità come quello delle allergie.

É questa la priorità in un contesto che vede le patologie allergiche in costante crescita, con una stima di 12 milioni di persone allergiche solo in Italia. Fornire informazioni corrette e comprensibili è per gli allergologi una vera e propria necessità con una finalità “sociale” rilevante.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco del Comune di Giulianova Jwan Costantini, interverranno all’incontro con le scuole ed i cittadini giuliesi i dottori allergologi Paolo Calafiore e Michela Di Lizia del Servizio di Allergologia di Giulianova, Maria Laura De Cristofaro del Servizio di Allergologia di Termoli, Carla Rapone del Servizio di Allergologia di Atri e Luigi Vallarola del Servizio di Allergologia di Teramo.

Gli esperti, oltre ad illustrare le caratteristiche dei cinque gruppi di allergie (respiratorie, alimentari, da veleno di imenotteri, da farmaci e cutanee), forniranno al cittadino una guida sicura anche su quando recarsi dall’allergologo, sfatando false notizie e luoghi comuni sul tema.

“Questo incontro, di grande rilevanza sociale, che vede la presenza degli esperti allergologi della ASL teramana e non, è sintomo del particolare interesse che questa amministrazione riserva alla salute e al benessere del cittadino – dichiarano il Sindaco Jwan Costantini e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Katia Verdecchia – offrendo anche agli studenti del nostro territorio, una guida sicura e certificata su queste patologie, che troppo spesso colpiscono soprattutto i più giovani”.