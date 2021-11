Giulianova, “Il partigiano americano” di Marco Patricelli: la presentazione

Venerdì prossimo presso il Circolo virtuoso Il Nome della Rosa l’autore sarà intervistato dal giornalista Luca Maggitti

GIULIANOVA – Venerdì 26 novembre 2021, alle ore 21.30, al Circolo virtuoso Il Nome della Rosa di Giulianova si terrà la presentazione del libro “Il partigiano americano. Una storia antieroica della Resistenza” di Marco Patricelli, alla presenza dell’autore che sarà intervistato dal giornalista e scrittore Luca Maggitti.

IL LIBRO

Renato Berardinucci è nato in America, terra della libertà e delle opportunità per i suoi genitori emigrati dall’Abruzzo, e per lui l’Italia è un luogo dell’anima. Visto da lontano il fascismo gli ha dato l’orgoglio delle origini, ma quando dal college di Philadelphia si ritrova al liceo classico di Pescara, l’amico Hans, ebreo viennese, gli apre gli occhi. Il devastante bombardamento di fine agosto 1943 e il disastro dell’8 settembre seguito dall’occupazione tedesca, lo spingono alla scelta della resistenza. Crea una banda partigiana formata da giovani come lui ai quali trasmette una carica ideale. È abile nei travestimenti, sfida più volte la sorte, e in uno scontro a fuoco uccide un ufficiale tedesco. Con l’arrivo degli Alleati decide di compiere un’ultima missione. La madre ha un presagio e vuole seguirlo. Lo vedrà morire mentre si sacrifica per salvare i compagni dal plotone d’esecuzione.

