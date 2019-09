Giulianova, nuovo punto informativo in 4 lingue: ecco dove

Attivato il totem multimediale in piazza Fosse Ardeatine contenente tutte le informazioni utili sulla città, soprattutto quelle di interesse turistico

GIULIANOVA – É stato attivato in questi giorni il totem interattivo installato in piazza Fosse Ardeatine. Il punto informativo è stato sincronizzato con il portale del Turismo del Comune di Giulianova “www.giulianovaturismo.it” e permette a cittadini e visitatori di consultare in modo semplice tutte le informazioni utili sulla città, soprattutto quelle di interesse turistico, disponibili in quattro lingue: dalla guida cittadina alla descrizione dei luoghi storici, dal calendario eventi alle notizie d’attualità e molto altro. Il totem è facilmente consultabile grazie alla modalità “touch screen”.

Inoltre il punto informativo multimediale consente di visionare i video di interesse storico-turistico sulla città, come quello dei Borghi Storici Marinari e della puntata di Rai Storia su “Giulianova città ideale del Rinascimento”, realizzato nel 2016.

Prevista l’installazione a breve di altri due totem informativi, uno dei quali verrà sistemato in piazza Belvedere a Giulianova Paese.

Nella foto il totem multimediale installato in piazza Fosse Ardeatine.