Giulianova, nuova Tac esterna e ingresso per diversamente abili

GIULIANOVA – É arrivata oggi all’Ospedale “Maria Santissima dello Splendore” di Giulianova la nuova Tac esterna dedicata ai pazienti Covid o ai sospetti tali. Soddisfazione del Sindaco Jwan Costantini, il quale ringrazia la Asl di Teramo, ed in particolar modo il Direttore Generale Maurizio Di Giosia e il Direttore Sanitario Maurizio Brucchi, per aver mantenuto la promessa siglata qualche settimana fa.

Ultimati anche gli interventi per la realizzazione di un nuovo ingresso per gli utenti diversamente abili nel padiglione est della struttura sanitaria giuliese, lavori fortemente voluti dal nostro insostituibile Antonio Fusaro, oltre ai lavori sulle pavimentazioni degli accessi al nosocomio e su quella del laboratorio analisi.

“Ringraziamo la Asl di Teramo per aver dotato il nostro ospedale di una tac esterna, fondamentale per effettuare le diagnosi di polmonite interstiziale nei pazienti Covid o sospetti tali – dichiara il primo cittadino – e per aver portato a termine gli interventi programmati, fornendo la struttura di un nuovo accesso facilitato per i cittadini diversamente abili ed intervenendo sulle pavimentazioni esterne”.

Nella foto del Sindaco Costantini con Assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani con la nuova Tac e all’ingresso dell’ospedale giuliese, con nuovo accesso per diversamente abili.