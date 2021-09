“Giulianova museo diffuso: tutti inclusi!”, il programma

Sabato 25 e domenica 26 settembre dedicati a laboratori e visite guidate per promuovere l’inclusione e l’accessibilità al patrimonio culturale

GIULIANOVA – Tornano anche quest’anno a Giulianova, con il Polo Museale Civico, in collaborazione con gli assessorati alla Cultura e alle Politiche Sociali, sabato 25 e domenica 26 settembre, le “Giornate Europee del Patrimonio”, la più nota e partecipata manifestazione culturale su scala continentale. Lo slogan 2021, scelto dal Consiglio d’Europa, è “Patrimonio culturale: Tutti inclusi!”, traduzione di “Heritage: All inclusive”. Il tema vuole essere una riflessione sulla fruizione del patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo ogni fascia d’età, comunità straniera presente sul territorio e persone con disabilità.

Per la partecipazione agli appuntamenti è obbligatorio essere in possesso del Green Pass ed è necessaria la prenotazione al numero 0858021290/308 o scrivendo a museicivici@comune.giulianova.te.it

PROGRAMMA:

VISITE GUIDATE alla Pinacoteca civica casa-museo “Vincenzo Bindi”

25-26 settembre: visite ogni 45 minuti negli orari di apertura 10.00-12.30 / 16.00-20.00 (euro 3,00 intero/euro 2,00 ridotto/gratuito diversamente abili).

LABORATORI DIDATTICI di Archeologia e Scultura per bambini dai 6 ai 12 ann𝗶, euro 7,00:

– sabato 25 settembre Laboratorio di ARCHEOLOGIA “I commerci dei Romani” Museo civico archeologico “Torrione La Rocca”, due turni ore 16.00 e ore 18.00;

– domenica 26 settembre Laboratorio di SCULTURA Giocare con l’arte per la ceramica di Bruno Munari – Sala didattica, Piazza Buozzi, 43, due turni ore 16.00 e ore 18.00.

VISITA GUIDATA del CENTRO STORICO PER SORDI, CIECHI E IPOVEDENTI

– sabato 25, ore 15:00: Unione italiana ciechi e ipovedenti Onlus con le guide tattili dei monumenti cittadini realizzate con il progetto di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con Hi-Storia e il Liceo statale “M. Curie” di Giulianova;

– domenica 26, ore 10:00 Ente Nazionale Sordi con interprete in LIS.

VISITA GUIDATA del CENTRO STORICO per le Comunicatà senegalese e venezuelana

sabato 25, ore 10:00. In collaborazione con l’Associazione “Colibrì” e l’associazione italo-venezuelana “Alma Criolla”.

“Giulianova Museo Diffuso: Tutti inclusi! – spiega il direttore dei Musei civici Sirio Maria Pomante – si propone di rendere i luoghi della cultura cittadini maggiormente attenti ai bisogni di quelle parti della società civile spesso non coinvolte pienamente nella vita culturale e quindi nella conoscenza di quelle radici che sole ci faranno una comunità sempre più unita”.

“Aderiamo con piacere all’evento – sottolinea il vicesindaco e assessore al Sociale Lidia Albani – “Tutti inclusi!” , il motto di questa edizione, ci trova peraltro non solo sensibili, ma anche orgogliosi di aver fatto, dell’inclusione, una finalità importante, anzi portante, dell’azione amministrativa”.

“ I lavori a Palazzo Bindi – conferma l’assessore alla Cultura Paolo Giorgini – hanno restituito funzionalità alle strutture d’accesso ai disabili. La rinnovata piazza Dalmazia conta inoltre su un percorso per ipovedenti. Molto, lo so, c’è ancora da fare, ma contiamo di muoverci ancora, con convinzione, per azzerare le differenze, di qualunque natura esse siano”.

Il programma dettagliato è disponibile sul portale giulianovaturismo.it o sui canali facebook e instagram del Polo Museale Civico di Giulianova.