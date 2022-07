Giulianova, messa in sicurezza solai scuole: interventi per 600mila euro

GIULIANOVA – La giunta comunale ha approvato questa mattina i progetti per la messa in sicurezza dei solai delle scuole giuliesi. L’importo degli interventi, finanziati con somme derivanti da un avanzo di bilancio, ammonta a 600.000 euro.

I plessi che a breve saranno interessati dai lavori sono, nel Comprensivo 1, le scuole De Amicis e di bivio Bellocchio, per una spesa complessiva di 227.000 euro; nel Comprensivo 2, gli edifici della Don Milani, Braga, Bindi e di via Mattarella, per un costo di 373.000 euro.

La giunta ha inoltre approvato la rimodulazione del progetto definitivo per il restauro della facciata della scuola De Amicis e la ristrutturazione della sala bande. L’investimento, in questo caso, è di circa 110.000 euro.

“La sicurezza dei ragazzi deve essere salvaguardata sempre – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Giampiero Di Candido -, in particolare quando sono a scuola. Per questo abbiamo giudicato irrimandabile e prioritario il miglioramento delle aule e dei locali scolastici, a vantaggio della tranquillità di studenti e famiglie”.

“Ringrazio l’assessore e la giunta – commenta il Vice Sindaco e assessore alla Pubblica Istruzione Lidia Albani – per aver recepito questa esigenza e aver attivato per tempo la macchina amministrativa”.

“Una città non è bella – conclude il Sindaco Jwan Costantini – se non è anche sicura. I progetti messi in campo per gli edifici scolastici vanno in questa direzione. Confermano, soprattutto, l’attenzione di questa maggioranza alla tutela delle persone, nei luoghi di studio, di sport e di lavoro”.