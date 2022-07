“Giulia…Cover”: tre concerti in Piazza del Mare a Giulianova

GIULIANOVA – Al via da domani sera, 13 luglio, “Giulia…Cover”, tris di concerti eseguiti da artisti che magistralmente reinterpreteranno pezzi celebri, brani che hanno fatto cantare intere generazioni. La rassegna si terrà in piazza del Mare fino a sabato, a partire dalle 22. Il volto delle serate sarà quello ammiccante di Giulia, la baby mascotte di Giulianova. Si inizia dunque domani con un tributo ai Pooh e si finisce venerdì sotto il segno di Renato Zero.

