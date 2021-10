Giulianova, interruzione idrica oggi in piazza Buozzi e zone limitrofe

La società Ruzzo Reti comunica l’interruzione dell’erogazione dell’acqua nella stessa piazza e nelle vie limitrofe tra le 10 e le 13 del 14 ottobre 2021

GIULIANOVA – Lavori urgenti e indifferibili per la riparazione di una condotta sono attualmente in corso in piazza Buozzi. Lo comunica, scusandosi per il disagio, la società Ruzzo Reti. Le operazioni comporteranno l’interruzione dell’erogazione dell’ acqua dalle ore 10 alle ore 13, nella stessa piazza e nelle vie limitrofe.