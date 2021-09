Giulianova, incrementate le corse per gli autobus della linea 3

GIULIANOVA – La ditta Gaspari ha dato oggi conferma al Sindaco Jwan Costantini di aver incrementato le diramazioni della linea 3, a vantaggio degli abitanti di Villa Pozzoni. Più facile, dunque, sarà muoversi in autobus per chi vive nel popoloso quartiere. Quanto prima saranno resi noti gli orari delle nuove corse. Si tratta di un risultato raggiunto grazie all’interlocuzione intercorsa, nei giorni scorsi, tra l’ Associazione Quartiere Villa Pozzoni, l’amministrazione comunale e la ditta Gaspari. “Siamo soddisfatti – commenta il Sindaco Costantini – , come lo siamo sempre quando si riesce a dare una risposta veloce ed efficace alle legittime richieste dei cittadini”.

Foto di repertorio