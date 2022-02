Giulianova, incontro in Comune con Motoclub Rosso D.u.c.a.t.i.

Simona Cardinali: “Una bellissima realtà, ricca di valori sportivi e di idee. L’ Amministrazione comunale, orgogliosa dei suoi giovani campioni, è pronta a dare supporto alle future iniziative”

GIULIANOVA – Il direttivo dell’associazione “Motoclub Rosso D.u.c.a.t.i. e due giovanissimi campioni del motociclismo nazionale hanno incontrato, questa mattina, in municipio, il Sindaco Jwan Costantini. Con loro, il consigliere regionale della Lega Simona Cardinali, rappresentante dell’ Emiciclo e da sempre vicina al mondo dello sport. Per il Motoclub, erano presenti il presidente Germano Vallese, il vice Carlo Mattiucci, il membro del direttivo Danilo Lorenzetti e due giovani promesse giuliesi della disciplina: Bruno Ieraci, 21 anni, militante nel campionato mondiale Superbike Categoria 300 SP ed il quattordicenne Emanuele Andrenacci, campione italiano di Pre Moto Tre. Sono loro, insieme a Stefano Nepa (categoria Moto Mondiale Moto Tre) e Valentina Faga, iscritta al Campionato Italiano Supermoto, le punte di diamante di un’associazione che, nata solo nel 2019, conta già 110 tesserati. La delegazione non è venuta a mani vuote. Oltre alle immagini autografate, alle felpe, ai gadget, il Motoclub Rosso D.u.c.a.t.i. ha donato le sue idee, le sue ambizioni, le proposte e, soprattutto, il grande entusiasmo che anima il gruppo dirigente e tutti gli iscritti. All’ orizzonte, tra le altre cose, c’è l’edizione 2022 del “Trofeo delle Regioni” che si disputerà tra Tortoreto e Giulianova a fine settembre. Bruno Ieraci ed Emanuele Andrenacci sono bravi in pista e impeccabili anche nel quotidiano, come i tanti giovani che, per agonismo o solo per passione, gravitano intorno alla sede dell’associazione.

“Siamo tanti, siamo motivati e molto ben organizzati”, ha detto il presidente Vallese, ricordando che dal 28 gennaio 2021 il Motoclub è affiliato alla Federazione Motociclistica italiana. “Lo sport è un’enorme risorsa per il territorio – ha sottolineato il consigliere Simona Cardinali – e lo è ancora di più quando è capace di entusiasmare, aggregare, attrarre e caricare positivamente le giovani generazioni. Lo sport arriva ovunque, arriva a tutti: raggiunge spesso obiettivi che lo strumento politico, magari per emergenze e contingenze, non riesce a centrare. Il mio impegno, pertanto, è – e sarà – quello di portare questa splendida realtà all’attenzione degli organi regionali perchè possa essere sostenuta e incoraggiata”.

“Ogni associazione che funzioni, ogni campione o squadra che raggiunga traguardi – ha concluso il Sindaco Jwan Costantini – promuove e porta alto il nome di Giulianova, della provincia, della regione. L’ Amministrazione comunale, per quanto impegnata nella gestione tecnico- finanziaria della città e nel fronteggiare quotidianamente problematiche spesso pesanti, è pronta a recepire proposte e stimoli, consapevole di come lo sport, il motociclismo in questo caso, costituisca, ben oltre il semplice atletismo, un tesoro di cultura e socialità da tutelare, amare e valorizzare”.