Il parroco della Natività di Maria Vergine don Luca Torresi ha benedetto i nuovi spazi alla presenza del Vice Sindaco Albani, del presidente dell’ associazione Massacesi e di don Fioretti

GIULIANOVA – E’ stata inaugurata questo pomeriggio alle 15, in via Nervi, nella zona e2 turistica, la tensostruttura polivalente dell’associazione “Dono di Maria”. Gli spazi, per una superficie di circa 190 metri quadri, vanno ad aggiungersi all’attiguo centro aggregativo “Don Ennio Lucantoni”, aperto tre anni fa e realizzato grazie, soprattutto, all’impegno della professoressa Santina Di Domenico, scomparsa nel 2020.

Al tradizionale taglio del nastro, oggi, è stata preferita la benedizione, impartita dal parroco della Natività di Maria Vergine don Luca Torresi.

La struttura ospiterà attività di aiuto allo studio, culturali e ludico-sportive. Ha sostenuto gran parte dei costi di realizzazione l’associazione “Pafi”, fondata a Burietà, in Brasile, da don Pasquale Fioretti, presente all’inaugurazione. Il presidente del “Dono di Maria” Paolo Massacesi ha ringraziato don Pasquale per la generosa adesione al progetto e, con lui, la Fondazione Tercas, l’architetto Emidio Calvarese, oltre a quanti hanno dato il proprio contributo, in qualsiasi forma. La tensostruttura, ha detto, è a servizio della città e delle famiglie. Presenti alla cerimonia anche molti amici del Dono di Maria, i ragazzi del Circolino Parsifal, rappresentanti di associazioni e gruppi. Il Vice Sindaco Lidia Albani ha sottolineato l’importanza dei centri aggregativi per la crescita della comunità giuliese e rinnovato la vicinanza dell’ Amministrazione Comunale.