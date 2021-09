Giulianova “in rosa” 2021: il programma completo della IV°edizione

Torna la manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale e dalla Commissione Pari Opportunità, dedicata a salute, prevenzione e sport

GIULIANOVA – Il penultimo fine settimana di settembre sarà “in rosa”, dedicato cioè a tematiche che interessano la salute, la prevenzione e lo sport. Torna, infatti, “Giulia in Rosa”, manifestazione giunta alla sua quarta edizione e organizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Giulianova.

Il primo degli appuntamenti in calendario è fissato per il 17 Settembre, alle 17.00. In quella data, si terrà, in sala Buozzi, il convegno “Il ruolo dell’alimentazione e dell’attività motoria nella salute e prevenzione”.

Interverranno all’incontro la dottoressa Raffaella Nardinocchi, biologo nutrizionista, e il professor Patrizio Ripari, responsabile CUMS Medicina sportiva dell’ Università “D’Annunzio”. Nella giornata di sabato 18, ancora alle 17, è invece previsto, al Kursaal, un convegno dal titolo “ Pelle, sole e prevenzione del melanoma”. Sull’argomento relazionerà la dottoressa Maria Di Giambattista, specialista in Dermatologia e Venereologia. Subito dopo, l’incontro sul tema “Il tumore polmonare: cosa è cambiato dallo screening alle moderne tecniche diagnostiche biomolecolari e chirurgiche mini invasive fino alle terapie biologiche”. La conferenza sarà tenuta dal dottor Achille Lococo, specialista in Chirurgia toracica e dal dottor Fabrizio Capone, dirigente medico. Modera i dibatti la giornalista Mirella Lelli.

Domenica, 19 Settembre, sarà invece la volta di “Il mare si tinge di rosa”, camminata aperta a tutti con partenza da piazza del Mare alle 9.00. Porteranno i saluti istituzionali il Sindaco Jwan Costantini , il Vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Lidia Albani e la presidente della Commissione Pari Opportunità Marilena Andreani. Sponsor dell’iniziativa, la dottoressa Fiammetta Ielo.

“Essere giunti alla quarta edizione è una soddisfazione, un successo per chi organizza e per chi partecipa – commenta il Vice sindaco Lidia Albani- Le buone pratiche di vita, femminili e non, ci stanno particolarmente a cuore. Ringraziamo la Commissione Pari Opportunità, gli sponsor, chi sarà presente, per aver rinnovato il proprio impegno con “Giulia in Rosa”, una manifestazione ormai identitaria delle attività di sensibilizzazione e informazione sostenute da questa amministrazione”.

“La Commissione Pari Opportunità è particolarmente orgogliosa – le fa eco la presidente Marilena Andreani – “Giulia in Rosa” è un evento che, lungo tre giorni, permette di approfondire argomenti importanti e spesso inesplorati. All’approfondimento medico, si unisce la testimonianza implicita della passeggiata collettiva, un’occasione di condivisione soprattutto simbolica con cui istituzioni e cittadini rinnovano l’attenzione alla salute, all’attività fisica e a tutto quanto contribuisce a migliorare la qualità della vita”.